Российский комбат на камеру избил подчиненных из Чувашии

Российский комбат на камеру избил подчиненных из Чувашии20
- 29.07.2023, 14:06
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Конфликт имел этнический подтекст.
Разложение оккупационной армии РФ достигло своего апогея. Во 2-м батальоне ВС РФ командир Николай Егоров под позывным «Зима» угрожал расправой двум подчиненным за пьянство, а также избивал их.
Собственное преступление российский офицер с гордостью снимал на видео, передает dialog.ua.
Конфликт имел, в том числе, этнический подтекст. Так, «Зима» обвинял всю Чувашию в том, что представители их народа напиваются на боевом посту.
Двое провинившихся солдат, судя по кадрам, еще до съемок были серьезно избиты: у одного перебинтована голова, у второго расквашен нос. Офицер продолжил их бить и после того, как камера была включена.
Судя по речи комбата «Зимы», он мог иметь уголовное прошлое - в его словах четко прослеживается тюремный жаргон.
«Вот такие бойцы нашей Чувашии, которые находятся в состоянии полного опьянения, выполняют служебно-боевые задачи… Это первый чел, держите его! А вот второй чел! Уважаемая Чувашия, я вас убедительно прошу… Кто захочет что-то предъявить, пусть предъявляет! Семью тронете - пасть порву,! Но это не жильцы! Я свое слово сказал», - заявил «Зима».
Свою речь он закончил тем, что нанес удар по лицу провинившегося подчиненного.
Видео прокомментировал украинский журналист Денис Казанский. «Защитники Донбасса» из Чувашии. Пехотинцы Толстого и Достоевского. Вот такое д…мо вломилось с оружием в Украину и несет нам «особую русскую цивилизацию», - написал он.