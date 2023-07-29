Российский комбат на камеру избил подчиненных из Чувашии 20 29.07.2023, 14:06

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Конфликт имел этнический подтекст.

Разложение оккупационной армии РФ достигло своего апогея. Во 2-м батальоне ВС РФ командир Николай Егоров под позывным «Зима» угрожал расправой двум подчиненным за пьянство, а также избивал их.

Собственное преступление российский офицер с гордостью снимал на видео, передает dialog.ua.

Конфликт имел, в том числе, этнический подтекст. Так, «Зима» обвинял всю Чувашию в том, что представители их народа напиваются на боевом посту.

Двое провинившихся солдат, судя по кадрам, еще до съемок были серьезно избиты: у одного перебинтована голова, у второго расквашен нос. Офицер продолжил их бить и после того, как камера была включена.

Судя по речи комбата «Зимы», он мог иметь уголовное прошлое - в его словах четко прослеживается тюремный жаргон.

«Вот такие бойцы нашей Чувашии, которые находятся в состоянии полного опьянения, выполняют служебно-боевые задачи… Это первый чел, держите его! А вот второй чел! Уважаемая Чувашия, я вас убедительно прошу… Кто захочет что-то предъявить, пусть предъявляет! Семью тронете - пасть порву,! Но это не жильцы! Я свое слово сказал», - заявил «Зима».

Свою речь он закончил тем, что нанес удар по лицу провинившегося подчиненного.

Видео прокомментировал украинский журналист Денис Казанский. «Защитники Донбасса» из Чувашии. Пехотинцы Толстого и Достоевского. Вот такое д…мо вломилось с оружием в Украину и несет нам «особую русскую цивилизацию», - написал он.

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