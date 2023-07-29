«В то время даже милиционеры не скрывали, что голосовали за Зенона Позняка» 2 29.07.2023, 21:23

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Первый белорусский политзаключенный рассказал, как зарождалась волна солидарности.

Как выглядела солидарность белорусов в 90-х? Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из первых белорусских политзаключенных, лидером движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком.

— Солидарность была просто ошеломительной, иначе просто нельзя было бы выдержать. Причем мы ее чувствовали даже в СИЗО на Володарского, потому что время было другое, тогда даже некоторые вертухаи были за нас. Они не скрывали, что голосовали на выборах за Зенона Позняка.

А на свободе, естественно, люди мобилизовались, очень много чего сделали. Была мощная кампания, которая стала международной, затронула очень известных людей в мире. В конце концов она привела к тому, что нас с Юрием Ходыко лукашенковская банда вынуждена была освободить.

— Что для вас значит слово «солидарность»?

— Для меня это слово напрямую связано с политзаключенными, потому что после 1996-го года, к большому сожалению, не было такого времени, чтобы в Беларуси не было политических заключенных. Белорусская оппозиция всегда сражалась за освобождение узников совести. Тут у нас были и поражения, к сожалению, но были и победы. Такой катастрофы как сегодня, конечно, не было, но всегда была тяжелая белорусская работа.

Лукашенковская банда всегда старалась сделать так, чтобы официальное количество политзаключенных было меньше, чем людей, находящихся в тюрьмах, постоянно врала и продолжала репрессии. Вот этому мы противостояли все эти годы, без солидарности было бы просто невозможно.

Вы только представьте, какое количество акций солидарности с политзаключенными было проведено с 1996-го года. Они, наверное, проходили во всех странах, где живут белорусы, и почти во всех населенных пунктах Беларуси.

Эта борьба имеет смысл особенно сегодня, потому что есть такой актуальный вопрос, который когда-то задавал Франтишек Богушевич: «Где же теперь Беларусь?» Это точно не банда, нелегитимно и незаконно правящая страной, которую возглавляют старые преступники Лукашенко.

Беларусь — это в первую очередь люди, которые борются за свою страну. Здесь нам надо говорить про политзаключенных, говорить про лидеров белорусской оппозиции, которые отдали десятки лет своей жизни ради того, чтобы белорусский народ получил право выбирать власть, чтобы реализовывались все те права, которые прописаны в Конституции страны. Речь идет о лидерах белорусского гражданского общества, лидерах партий, таких как всем известный нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, журналист Анджей Почобут, лидер социал-демократов и один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Рыгор Костусев, Николай Козлов, Евгений Афнагель и многие другие.

Именно эти люди сегодня и являются Беларусью, они борются за Беларусь даже за решеткой. И наша задача — быть не только солидарными с политзаключенными, солидарными с Беларусью, но и делать все возможное, чтобы помогать их семьям.

Репрессии отражаются не только на тех людях, которых бросили в тюрьмы, но и на их близких. Надо всеми возможными путями помогать и самим политзаключенным, потому что сейчас лукашенковская тюрьма стала более ужасной, чем была в 1996-м году.

— Какая поддержка сегодня необходима белорусским политзаключенным? Как помогать белорусам сегодня?

— Вы знаете, что лукашенковские бандиты одурели до такой степени, что даже за помощь политзаключенным возбуждаются уголовные дела, людей арестовывают. Это все сейчас непросто, поэтому самый лучший вариант — это прямая помощь, про которую не сможет узнать режим. В первую очередь надо думать о тех людях, которые находятся в Беларуси.

Все это требует серьезной работы. Надо понимать, что происходит в Беларуси, поэтому надо помогать так, чтобы репрессивная карательная машина Лукашенко про это не узнала. Наилучший вариант — это через знакомых, через семьи, через личные контакты. Белорусам надо знать еще один лозунг, который был в 20-м веке: «Свой своему свое». Вот все наши белорусские политзаключенные — они свои абсолютно, и нам надо по-белорусски все время их поддерживать, не только акциями за рубежом, которые также абсолютно необходимы.

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