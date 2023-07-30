В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупантов атаковали десятки БПЛА 30.07.2023, 9:27

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Дроны самолетного типа прилетели в район мыса Тарханкут.

Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа, утверждают в минобороны РФ.

Серия новых взрывов прогремела в захваченном Россией Крыму в ночь на воскресенье, 30 июля.

Оккупанты РФ заявили о работе противовоздушной обороны по якобы десяткам беспилотников. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, передает glavred.info.

При этом российские военные заявили о том, что атака якобы была организована со стороны Украины.

В сообщении подчеркивается, что Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа.

«16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут», — рассказали в минобороны РФ.

Российские оккупанты добавили, что пострадавших и разрушений нет.

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