В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупантов атаковали десятки БПЛА
- 30.07.2023, 9:27
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Дроны самолетного типа прилетели в район мыса Тарханкут.
Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа, утверждают в минобороны РФ.
Серия новых взрывов прогремела в захваченном Россией Крыму в ночь на воскресенье, 30 июля.
Оккупанты РФ заявили о работе противовоздушной обороны по якобы десяткам беспилотников. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, передает glavred.info.
При этом российские военные заявили о том, что атака якобы была организована со стороны Украины.
В сообщении подчеркивается, что Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа.
«16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут», — рассказали в минобороны РФ.
Российские оккупанты добавили, что пострадавших и разрушений нет.