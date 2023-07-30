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Получили, что хотели: ВСУ оценили удары дронов по правительственному центру Москвы

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  • 30.07.2023, 13:51
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Получили, что хотели: ВСУ оценили удары дронов по правительственному центру Москвы
Фото: AFP

К чему приведет смелая атака беспилотников?

Атаку беспилотников, которые попали в комплекс зданий международного делового центра «Москва-Сити», прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

После атаки беспилотников на Москву говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Такое заявление он сделал в эфире информационного телемарафона.

«В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война «не касается» - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Они получили то, чего хотели», — заявил Игнат.

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