СМИ: Второй энергоблок БелАЭС запустили с 12 500 дефектами 5 30.07.2023, 15:11

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Многие из них отказались исправлять.

Второй энергоблок Беларусской АЭС в 2022 году был запущен с более чем 12500 дефектами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «сПокойный Островец», рассказывающий о проблемах БелАЭС.

Всего за 2021-2023 годы на станции обнаружили 16 939 дефектов.

На начало 2023 года во втором энергоблоке БелАЭС еще были почти 4000 дефектов.

«К сожалению, больше всего дефектов было обнаружено в самых важных зданиях. Первое место (с 945 дефектами) занимает здание ядерного обслуживания 20UKC. На втором месте (477 дефекты) – хранилище твердых РАО (здание 20UKT). Очень много недоработок (455) осталось и на вспомогательном реакторном здании 20UKA», – пишет канал.

Его авторы полагают, что поскольку запустить второй энергоблок долго не могут, там сейчас исправляют эти дефекты.

Также канал публикует документ, в котором подрядчик отказывается устранять свои недоделки из-за «большой ограниченности и труднодоступности». Причина отказа в том, что после завершения монтажа всего оборудования на АЭС невозможен доступ ко многим объектам, включая и те, которые имеют дефекты.

«Также хотим отметить, что будут нарушены ранее выполненные работы чистовой отделки и налаживания подвесных потолков», – говорится в ответе.

Поэтому, пишет «сПокойный Островец», БелАЭС «продолжит работать с кучей дефектов» из-за стремления «быстрее запустить эту политическую игрушку».

Как сообщал сайт Charter97.org, Министерство иностранных дел Литвы направило Министерству иностранных дел Беларуси ноту. В документе Вильнюс требует от Минска не эксплуатировать второй энергоблок, поскольку ядерная безопасность, экологические стандарты и требования не соблюдаются.

Литва также напоминает, что «Беларусь не выполнила рекомендации экспертов Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), не решает поднятые Литвой вопросы, касающиеся сейсмических аспектов, размещения в Беларуси хранилищ и захоронений радиоактивных отходов и использованного ядерного топлива, возможных экологических проблем, связанных с использованием вод реки Нярис (литовское название реки Вилия, – Ред.) для охлаждения реакторов Беларусской АЭС».

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