Российские пропагандисты: В Урожайном катастрофическая ситуация 30.07.2023, 18:50

3,542

Населенный пункт скоро перейдет под контроль ВСУ.

Российские военные пропагандисты сообщают о тяжелой ситуации для армии РФ в Урожайном, которое уже в скором времени может перейти под полный контроль ВСУ, пишет «Диалог».

Российский военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения украинской армии проводят активную операцию по освобождению населенного пункта и наносят удары по российским военным с помощью артиллерии и авиации, а также накрывают позиции оккупантов кассетными боеприпасами.

«Очень опасная ситуация», - пишет он. По информации российского военкора, 305-й артиллерийский полк российской армии контрбатарейную борьбу против ВСУ вести не может.

При этом соседнее Старомайорское полностью контролируется украинской армией, что ставит группировку оккупантов в Урожайном в крайне тяжелое положение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».