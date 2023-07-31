Мобильные операторы вводят новшества для клиентов 2 31.07.2023, 14:08

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А1 перевел в архив некоторые тарифные планы.

Мобильный оператор МТС запустил новые предложения по интернет-трафику в роуминге — «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+». Они предполагают, что в течение 30 дней абоненту будут доступны 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости в роуминге, отмечает «Зеркало».

«Предложение «5 ГБ за границей» действует на территории 16 государств. В их число входят такие популярные направления, как Турция, Польша, Грузия, Израиль, Китай, Россия и другие, — сообщает МТС. — Услуга «5 ГБ за границей+» дает возможность пользоваться мобильным интернетом в Болгарии, Венгрии, Словакии, Черногории и Чехии, а также в странах, в которых доступна услуга «5 ГБ за границей».

Стоимость услуги «5 ГБ за границей» — 33 рубля, а «5 ГБ за границей+» — 45 рублей.

Оператор А1 с 14 июля перевел в архив тарифные планы «Мобильный кабинет», «Трансляция ТВ бизнес», «Трансляция ТВ бизнес 2.0», «Трансляция ТВ бизнес 3.0». При этом обслуживание действующих абонентов продолжается.

Компания А1 в этом месяце также запустила продажу роутеров и ТВ-приставок в рассрочку на 36 месяцев. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты компании, которые пользуются услугами фиксированной связи.

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