В Южной Корее робот дирижировал национальным оркестром 4.07.2023, 1:09

Он работал вместе с дирижером-человеком.

В Сеуле робот-андроид EveR 6 впервые в истории Южной Корее дирижировал национальным оркестром. Как сообщает Reuters, робот был разработан Корейским институтом индустриальных технологий, он выступил в Национальном театре Кореи.

Сначала он поклонился зрителям, а затем начал «махать» руками, что позволило ему контролировать выступление артистов. EveR 6 дирижировал вместе с дирижером-человеком, Чой Су-Ёль.

«Робот смог представить такие детализированные движения намного лучше, чем я себе представлял», - отметил он. Но добавил, что «критической слабостью» EveR 6 является то, что он не может слушать.

Один из зрителей, Ли Ён Чжу, отметил, что движения робота были безупречными с точки зрения поддержания ритма, но им не хватало «дыхания» или способности держать оркестр готовым к коллективному и мгновенному взаимодействию.

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