Как борются с похмельем в разных странах 1 4.07.2023, 9:59

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Британцы верят в исцеляющую силу жира, а в Дании просто продолжают пить.

Похмелье не разбирает народы и национальности. Даже в Иране, вроде бы стране со строгими исламскими законами, есть свое «лекарство от похмелья». Так что недуг хорошо знаком жителям самых разных стран мира. В этой статье познакомимся поближе с историческими традициями разных народов, пишет журнал «Школа жизни».

Британцы верят в исцеляющую силу жира. Поэтому утром садятся за традиционный завтрак: бекон, сосиски, яйца, кровяная колбаса, жареный хлеб или тосты плюс много-много печеной фасоли. Подозрительно, что классический английский завтрак рекомендован именно от похмелья, неправда ли? Похоже, что его и придумали из-за большой любви англичан к горячительным напиткам.

Перуанцы в борьбе с похмельем рассуждали логически: раз тебе плохо, то надо сделать еще хуже, и тогда «плохо» уже не будет расцениваться как «плохо». Поэтому был придуман коктейль «Молоко тигра». В самом названии уже содержится намек: представьте, что с вами сделает тигр, если вам вздумается его подоить! «Молоко тигра» состоит из сока лайма, кориандра, чеснока, лука, перца чили, соли, обычного перца и рыбного либо мясного бульона. Помимо антипохмельного средства, коктейль, по заверениям перуанцев, является мощным афродизиаком.

Если сильно напьетесь в Германии, то утром сразу кричите: «Катерфрюштюк!» Katerfrühstück — похмельный завтрак. Обычно это что-то очень кислое и маринованное. Сельдь, корнишоны, квашеная капуста и т. п. Кислое восстанавливает водно-электролитный баланс организма.

Мексиканцы предпочитают заедать похмелье, как и англичане. Для избавления от похмельного синдрома варят суп «Менудо». Основа — желудки кур или других домашних птиц. Другие ингредиенты: говяжий желудок и много-много перца чили. Считается, что суп быстро прочищает голову и восстанавливает работоспособность.

Кофе — распространенное лекарство от похмелья. В Италии пьют эспрессо, в США — американо, но в целом подойдет любой крепкий кофе. Считается, что кофеин расширит сосуды и избавит от головной боли. Кто бы мог подумать, что существует блюдо с названием «Путин» (Poutine), и оно стало традиционным средством от похмелья во французской Канаде. «Путин» — это картошка фри, посыпанная сырным творогом и политая немного сладким соусом. Блюдо — очень жирное, так что эффект ожидается такой же, как от английского завтрака.

В Эквадоре пьют чай из листьев орегано (душица обыкновенная). Считается, что такой отвар хорошо успокаивает желудок. В России душица растет повсюду, так что надо будет попробовать.

Японцы от похмелья, а также от всех болезней и проблем вообще рекомендуют есть солено-квашеные плоды абрикоса умэбоси (букв. «сушеная японская слива»). В народной медицине Страны восходящего солнца умэбоси используются для снятия усталости, при болезнях сердца и заболеваниях горла. В плодах очень много лимонной и аскорбиновой кислоты. Технология закваски абрикосов похожа на закваску капусты.

Монголы с давних времен хранят антипохмельный рецепт не для слабонервных. В кружку томатного сока добавляют маринованные бараньи глаза. Видимо, тут достаточно только посмотреть на средство, как уже понимаешь, что не так уж тебе и плохо. От Османской империи остался пирог, называемый бурек, а в Армении и на Балканах — бюрек, бурка или бурег.

Буреки готовят в Хорватии, Греции, Израиле и собственно Турции. Основа — тесто, сыр и мясо. Точно известно, что хорваты рекомендуют бурек от похмелья из-за обилия в пироге масла и жира.

Корейцы с XIV века варят от похмелья суп «Хэджангук». Переводится именно как «суп от похмелья». В состав входят сушеная китайская капуста, застывшая бычья кровь (что-то вроде кровяной колбасы, нарезанной ломтиками), а также овощи. Иногда суп варят из кишок, наполненных свиной кровью.

В Индонезии похмелье заедают сладкими тостами с кокосовым вареньем, сахаром, яйцами и кокосовым молоком, а в Китае просто пьют рисовый отвар. Поляки тоже считают, что не надо ничего усложнять, и пьют сок из маринованных продуктов. Уксус, соль, вода — ничего лишнего.

В США от похмелья пьют коктейль «Устрица прерий» — желток, уксус, любой острый соус, кисло-сладкий уксус (желательно вустерский), соль и молотый черный перец. Научных доказательств антипохмельных свойств коктейля нет.

В Дании с похмельем не борются, а просто продолжают пить. Даже придумали термин «восстанавливающее пиво». Плохо с утра? Выпей пивка!

Трудно понять, каким образом иранцы умудряются напиваться так, чтобы с утра голова болела, но когда такое случается, то срочно едят хаш (он же калепаче или келле-пача). Kaleh Pacheh буквально означает «суп из головы и копыт». Очень жирное и калорийное блюдо. Больным подагрой вообще нельзя есть, а также лучше не рисковать тем, у кого высокий уровень холестерина или липидов. Варится хаш из бараньих ног, голов и внутренних органов. В зависимости от предпочтений повара добавляются глаза, уши, языки и мозги. Археологи установили, что уже 4000 лет назад люди варили хаш на территории Ирана. Так что, пожалуй, это самое древнее средство от похмелья из известных.

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