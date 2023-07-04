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Как выглядит самый красивый смартфон 2023 года

  • 4.07.2023, 12:25
Как выглядит самый красивый смартфон 2023 года

Уникальный дизайн дополнили рядом фишек.

Блогер MKBHD первым заполучил Nothing Phone (2) и показал его особенности. Второе поколение смартфона получило обновленный дизайн, также появился новый серый цвет, пишет УНИАН.

По сравнению с предыдущим поколением, смартфон стал еще больше, но сзади грани теперь более скругленные. Кроме того, диодные ленты на задней поверхности стали прерывистыми, а их количество увеличилось с 12 до 33.

Из новых фишек LED-полосок: теперь они могут работать как таймер и индикатор уровня громкости. Также можно настроить их поведение при получении уведомлений из разных приложений.

По железу от первого поколения Nothing Phone (2) отличается уже флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 вместо «среднего» Snapdragon 778G и увеличенной с 4500 до 4700 мАч батареей. Также он получит AMOLED-экран, быструю зарядку и стереодинамики.

Ценник ожидается в районе $800, но точные цифры узнаем на полноценной презентации, которая намечена на 11 июля.

Напомним, первое поколение Nothing Phone дебютировало прошлым летом. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене устройство получило статус «убийцы Android-смартфонов», а журналисты даже называли его «самым инновационным смартфоном» года. 

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