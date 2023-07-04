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Основатель компании ИИ: Через пять лет айтишников не будет

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  • 4.07.2023, 13:18
  • 6,172
Основатель компании ИИ: Через пять лет айтишников не будет

Провокационный прогноз.

Генеральный директор Stability AI Эмад Мостак рассказал о своем видении будущего в интервью Питеру Х. Диамандису для подкаста Moonshots and Mindsets, пишет New Voice.

Мостак пришел к выводу, что будущее для кодеров-людей не выглядит слишком радужным, и привел доказательства своему утверждению.

«Данные GitHub показывают, что 41% всего кода сейчас генерируется ИИ, — заметил Мостак. — Поэтому уже через пять лет программистов-людей не будет».

Глядя в ближайшее будущее, Мостак также предвидит новаторские изменения в нашем общении и доступе к информации.

«К концу следующего года, — говорит он. — Я думаю, у вас будет ChatGPT на смартфоне без интернета (подключения). С моделями ИИ, полностью размещенными на мобильных телефонах, наши диалоговые взаимодействия могут радикально измениться».

Мостак подчеркнул приверженность своей компании прозрачности и демократизации доступа к технологиям искусственного интеллекта. Помимо Stable Diffusion, у команды Мостака есть открытые языковые модели, которые, по его словам, были загружены более 25 миллионов раз.

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