Под Москвой уже гремит Александр Сотник

4.07.2023, 19:01

3,416

Александр Сотник

А в это время Путин бомбит казну.

Зеленский призвал Байдена, все-таки, пригласить Украину в НАТО, невзирая на невозможность ее полноценного вступления в данный момент. Саммит НАТО в Вильнюсе должен продемонстрировать готовность альянса к противостоянию с пещерой. И Запад с удовольствием пошел бы на такую демонстрацию, но коррупционные ножницы подрезают Киеву крылья.

Бойцы ВСУ воюют храбро, но тем циничнее выглядят масштабы коррупции, поразившие Украину. Понятно, что страсть к схематозу досталась ей в наследство от «совка». Но, прежде чем требовать еще больше оружия от союзников, Киеву было бы правильно показать и доказать, что каждый цент, выделенный Украине, идет на заявленные цели, а не оседает в карманах коррупционеров. Понятно, что эта воровская вольница не бесконечна. Народ-то с фронта вернется очень злой, и спросит со схематозников даже жестче, чем западные союзники. В Нидерландах уже говорят о необходимости аудита, и это только начало. Украина, безусловно, выстрадала свою дорогу в цивилизацию, но ей необходима государственная воля в борьбе с плесенью, что поразила чиновничьи кабинеты снизу доверху. Эта плесень сегодня – главный союзник фашистской пещеры, в которой спят и видят Украину, связанную коррупционными схемами по рукам и ногам.

В самой же пещере перед саммитом НАТО нагнетается истерика. Монстр бьется в приступе падучей всем пьяным организмом Медведимки, анонсируя ядерную войнушку. Но никто не пугается. НАТО вот-вот прирастет Швецией. Но, если с этим расширением в Кремле уже кое-как смирились, то перспектива вступления Украины в альянс представляется Путину катастрофой, сравнимой с распадом СССР. Потому что без Украины, как своего сателлита, сама империя превращается в ничто. Вот без Дальнего Востока она запросто может существовать, а без Украины – никак. Тем более, что вслед за ней в НАТО потянется и Молдова, а там, после колхозных похорон Лукашенко, потащит в сторону Запада и соседний Минск. Не потому ли и Пригожина с его упырь-командой перебросили в Беларусь – дабы жестко и кроваво удержать Минск в своей орбите, если вдруг начнется что-то революционное?

Мохнатики подрагивают. Когнитивный диссонанс охватывает их черепа. Признаки приближения «смутного времени» есть. Война затягивается, количество трупов растет. Кремль продолжает тянуть резину, разбрасывая тысячи и тысячи мин во имя задержки темпов наступления ВСУ. Скотобаза устала – вплоть до попытки бунта, но гражданская война все равно не началась. Да и как ей начаться, если граждан в пещере нет, а есть конформисты-нипричемыши? Вместе с тем, нарастает осознание, что Запад не воспользовался мятежом и не подтолкнул падающего – значит, на данный момент он не заинтересован в быстром разрушении пещеры? От этой мысли, вступающей в конфликт с основными тезисами пропагандистов, убогий мозг глубинария начинает кипеть. Путин показал себя слабым и трусливым. Он и раньше-то при первой опасности стирался ластиком – а теперь и вовсе помчался вдаль, рисуя на ходу жирную коричневую линию. И тот факт, что главаря мятежа не настигла молниеносная суровая кара, убеждает плебс в ничтожности царя. Хуже того: если еще воскресным утром 2 июля пещерное следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные при обысках 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, то уже к вечеру того же дня Пригожину вернули всю сумму и ценности. Значит, царь не уверен в самом себе? Что скрывается за столь противоречивыми решениями? Кто кого обедает и танцует? От досады племя дикарей готово раскороновать старого и выбрать себе нового вождя. Оно пока и само не знает, кого именно, но глубинный запрос зреет. И дозреет – аккурат к тому моменту, когда станет невыносимо жарко в Крыму. Кстати, навязчивая кремлевская страшилка о ядерном ударе уже протухла. Момент, когда Путин мог чисто теоретически отдать приказ о нанесении такого удара с гарантией его исполнения, упущен навсегда. Дрогнув перед мятежниками, он пошатнул уверенность отморозков в своей железной непоколебимости. И теперь нет уверенности, что «приказ Судного дня» не увязнет в бесконечных согласованиях и не застопорится где-нибудь внизу, наткнувшись на «игнор».

А ведь под Москвой уже гремит. Пара беспилотников громыхнула в 10-15 км от Москвы, еще один – в Калужской области. Причем, один упал на территории воинской части в Кубинке. Министерство Шойги и вовсе сообщило о пяти уничтоженных беспилотниках. Но, сколько бы их не было – понятно, что идет пристрелка, летать теперь будет регулярно, и однажды прилетит такое, от чего не отмахнешься. Конечно, практически все силы ПВО стянуты к Москве, но остальная-то пещера – голая. Лети и взрывайся на здоровье!.. А в это время Путин бомбит казну. Непосильный счет за войну и обрушение сырьевых доходов травмировали бюджет настолько, что требуется секвестр всех «незащищенных» расходных статей на 10% в 2024 году. При этом денег для раздачи их исхудавшим мохнатикам не будет от слова «совсем». Хотя их всегда можно напечатать, обесценив деревяшку еще больше. Но что только не сделаешь ради сохранения собственной тушки в период турбулентности. Даже на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества Путина слушали снисходительно, и расчесанная им тема Украины никого из царьков не задела. Правда, у него еще есть заминированный «Титан» в Армянске и Запорожская АЭС. Спасенный от Пригожина Шойгу со своими карманными ГРУшниками смогут обеспечить теракты – в надежде, что Запад отреагирует так же, как и на подрыв Каховской ГЭС. Часть сотрудников Росатома и коллаборантов уже покинули ЗАЭС, что как бы намекает на готовность оккупантов совершить акт ядерного терроризма. Все это делается демонстративно перед саммитом НАТО. Пацаны размахивают бритвой в подворотне и подначивают: «И что вы сделаете?» Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен отвечает: «Отдельные союзники Украины могут, объединившись, вмешаться в ситуацию». Пацаны парируют: «Тогда это будет красная линия! Это – война с НАТО!» - на что получают ответ: «Думайте что хотите. Украину вы не получите. Но даже не думайте в сторону ядерной катастрофы».

Когда-то Путин умело играл вдолгую. Достаточно вспомнить, как мастерски он размазал гражданский протест в России – когда там еще были сотни тысяч живых граждан. Но здесь Джокером вмешалась нация украинцев и плохо просчитанная карта Пригожина, что изменило весь расклад. Дальнейшее затягивание войны чревато повторным бунтом в пещере, с уже непредсказуемым финалом. Система требует перезагрузки, глубинарии стреляют глазками в поисках нового идолища. Путин съежился в углу коричневой вонючкой и только и думает о том, чтобы все это поскорее закончилось. И, если гибридная победа невозможна – вдруг пацаны смилостивятся и предложат ему гибридную смерть?..

Александр Сотник, sotnik-tv.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».