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Meta запускает новый сервис Threads — прямого конкурента Twitter

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  • 4.07.2023, 20:49
Meta запускает новый сервис Threads — прямого конкурента Twitter

Приложение уже доступно для предзаказа в Apple App Store.

Материнская компания Facebook Meta запускает новый сервис на базе Instagram, который очень напоминает по функционалу Twitter и должен составить ему прямую конкуренцию, пишет ВВС.

«Текстовое приложение для общения» под названием Threads уже доступно для предзаказа в Apple App Store, однако скачать его можно будет не раньше четверга.

В описании сервиса указывается, что Threads — это платформа, «где люди собираются вместе, чтобы обсудить все подряд: от того, что их волнует сегодня, до того, что будет в тренде завтра».

Судя по опубликованным скриншотам, пользователи Threads смогут публиковать короткие текстовые сообщения, которые — равно как и в Twitter — можно будет лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями.

Сам Twitter переживает активный отток пользователей после его покупки миллиардером Илоном Маском, который сократил почти половину сотрудников компании и начал урезать в правах владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.

Последний таким шагом стало в субботу ограничение количества твитов, доступных для просмотра с бесплатных аккаунтов. Популярная панель TweetDeck все еще доступна всем пользователям твиттера, но Маск уже пообещал, что через 30 дней платной станет и она.

Судя по опубликованным скриншотам нового приложения Threads, сервис будет полностью бесплатным и без каких-либо ограничений на количество доступных для просмотра сообщений.

В последние несколько лет было запущено несколько приложений, весьма напоминающих Twitter. Самые известные из них — Mastodon и Bluesky, однако даже они сильно уступают ему по популярности.

Meta, в свою очередь, также не первый раз заимствует у конкурентов популярные идеи. Например, функция исчезающих через 24 часа сообщений (более известная как «сториз») впервые появилась на платформе Snapchat.

Однако в 2016 году ее скопировали сначала разработчики Instagram, а затем и Facebook, и на сегодняшний день этот формат наиболее популярен именно в приложениях Meta.

Судя по последнему отчету, в первом квартале текущего года совокупная ежедневная аудитория всех трех приложений Meta — Facebook, Instagram и WhatsApp — составляла более 3 миллиардов человек.

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