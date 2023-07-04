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Российский рубль продолжает падать

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  • 4.07.2023, 21:01
Российский рубль продолжает падать

Впервые с марта 2022-го он пересек отметку в 90 руб. за $1.

Курс российского рубля 4 июля в ходе торгов на Московской бирже упал до 90 руб. за $1, сообщила «Медуза», ссылаясь на данные биржи.

Валюта страны-агрессора опустилась до такого уровня впервые с 28 марта 2022 года, добавил «Интерфакс», на протяжении дня рубль немного отыграл потери, и на закрытии курс составил 89,18 руб. за $1.

Курс рубля к евро в течение дня поднимался выше 98 руб. за €1, к вечеру он составлял 97,24 руб. за €1.

Российский рубль начал падать после мятежа основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 26 июня, в первый день торгов после этих событий, курс рубля упал до 87 руб. за $1, и аналитики прогнозировали, что курс может упасть до 90 руб. за $1.

30 июня курс был на уровне 89,2 руб. за $1.

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