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БПЦ заявила о готовности приютить священников УПЦ Московского патриархата

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  • 4.07.2023, 21:06
БПЦ заявила о готовности приютить священников УПЦ Московского патриархата

Синод Белорусской православной церкви выпустил заявление в связи ситуацией в Киево-Печерской лавре.

БПЦ выступает против изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и заявляет, что в случае выселения они «могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви».

Напомним, в марте национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) договор о бесплатном использовании имущества лавры. УПЦ МП отказалась покидать здания и обратилась в суд, однако суд не поддержал иск. Сегодня на территорию комплекса прибыла комиссия Минкульта для проверки и опечатывания освобожденных корпусов, не задействованных в религиозной деятельности, но работе комиссии препятствовали прихожане.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что среди представителей УПЦ (МП) было много российских агентов, некоторых из них обменяли на украинских пленных.

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