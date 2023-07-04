БПЦ заявила о готовности приютить священников УПЦ Московского патриархата

БПЦ заявила о готовности приютить священников УПЦ Московского патриархата7
- 4.07.2023, 21:06
Синод Белорусской православной церкви выпустил заявление в связи ситуацией в Киево-Печерской лавре.
БПЦ выступает против изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и заявляет, что в случае выселения они «могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви».
Напомним, в марте национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) договор о бесплатном использовании имущества лавры. УПЦ МП отказалась покидать здания и обратилась в суд, однако суд не поддержал иск. Сегодня на территорию комплекса прибыла комиссия Минкульта для проверки и опечатывания освобожденных корпусов, не задействованных в религиозной деятельности, но работе комиссии препятствовали прихожане.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что среди представителей УПЦ (МП) было много российских агентов, некоторых из них обменяли на украинских пленных.