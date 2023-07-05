Белорусов начали чаще вызывать в военкоматы и забирать на сборы 3 5.07.2023, 7:52

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Что на них происходит?

Белорусов начали чаще вызывать в военкоматы и забирать на военные «сборы». «Наша Ніва» узнала, о каких типах сборов речь и как они проходили у тех, кого уже вызывали.

Волну вызовов в военкоматы и массовых сборов можно было предсказать еще осенью 2022-го. Тогда стало известно, что новый учебный год в белорусской армии — первое полугодие, как правило, начинается 1 декабря, а второе — 1 июня — будет посвящен мобилизационной готовности. В 2021-2022-м девизом была боевая подготовка.

Причина решения находится легко. Частичная мобилизация, объявленная главным «союзником», столкнулась с организационными проблемами: в лукашенковском Минобороны решили, что лучше учиться на чужих ошибках.

И еще до начала учебного года, который не обещал запасникам ничего хорошего, в армии решили попробовать мобилизационные нововведения, которые, правда, далеко не зашли.

О первом писали много: осенних дембелей пугали мобилизационными предписаниями, согласно которым они первые полгода после службы не могут выезжать за границу, не поставив в известность военкомат. Под этой ширмой офицеры агитировали своих бойцов подписывать контракты. Их срок стандартный (два года), но якобы с возможностью прекращения через шесть месяцев. Мол, зачем просто так сидеть невыездными, если можно эти полгода прослужить по контракту и после быть свободными? А в случае войны вы пойдете в атаку не с «мобиками», а со своим подразделением.

Но такая агитация успеха не имела. В страшилки о невыезде за границу дембели просто не верили — и не прогадали. Каких-то новых условий в предписании они не получили. Их товарищей, которые увольнялись весной, уже так не пугали: то ли поняли тщетность, то ли ситуация стала менее острой.

Второй Запад не обсуждали, но и он был красноречивым. Накануне увольнения в запас солдаты срочной службы — это не касается тех, кто после военной кафедры служит полгода, так как они могут забирать «зеленку», — сдают боевую форму и уходят домой в повседневной (ее чаще называют парадной) либо в штатском.

«Боевуха» впоследствии сдается на склад: ее в том числе используют и для «партизан», которых призвали на сборы. А осенью ввели новацию: солдат сдавал свою форму с биркой, чтобы в случае мобилизации получить именно этот комплект. Но весной от этого отказались.

Для чего сейчас белорусов вызывают военкоматы?

Обслуживание техники, занятия в классе, единые стрельбища и много водки — так выглядят типичные сборы в представлении белорусов. Но это не про 2023-й. В этом году «партизаны» чаще ездят на учения.

Весной в белорусской армии устроили масштабную проверку боеготовности.

Полный список соединений, участвовавших в ней, не объявляли, однако точно известно, что среди них были 38-я десантно-штурмовая (Брест), 120-я (Минск), 6-я (Гродно) и 11-я механизированные бригады, а также подразделения противовоздушной обороны.

И это был не просто «подрыв»: части развернули к штату военного времени с вызовом «партизан» (в Минобороны их называют «мобресурсом»). Отрабатывали весь цикл: сбор по тревоге, комплектование запасниками, выезд на полигон, учения. Внезапность была весьма условной. Командиры подразделений до момента получения специального пакета действительно точно не знали, придется ли им принимать участие в проверке. Однако слухи ходили, поэтому офицеры и солдаты все равно были готовы ко «взрывам» и возможным командировкам, зная точный день.

Военкоматы тоже готовились к проверке, а вот для «партизан» она действительно стала внезапной. Часто о сборе они узнавали за день до отправки. Причем иногда забирали людей, которые расстались с зеленой формой только осенью. А по прибытии в части запасников встречал еще один сюрприз: их ждали не скитание по классам и паркам, а полевые выходы.

Обычно в таких проверках соединения не участвовали полностью — привлекались отдельные батальоны. Меньше всего повезло слонимской 11-й мехбригаде: ее полностью развернули до штата военного времени — около 6 тысяч человек.

«В таком масштабе такое мероприятие проводится впервые», — заявил тогда министр обороны Виктор Хренин. Однако стоит отметить, что, несмотря на это, высокой интенсивностью такие полевые выходы не отличались. Основной акцент делался на сбор по тревоге, комплектование «партизанами» и выход в район назначения.

А на полигонах главной проверкой для подразделений за несколько недель чаще всего были суточные учения. Все другое время — организация быта, маскировка и изредка занятия. «Партизанам» приспосабливаться к такой жизни помогал «градус»: и даже угрозы комбатов не могли остановить жажду любимого напитка.

В Печах «партизан» чаще привлекают к обслуживанию законсервированной техники или проводят обычные занятия, но в этом году также решили устроить полевой выход.

Далеко ехать не пришлось: 227-й полигон — самый большой в стране — всего за 10 минут. Там разбили палаточный лагерь и поставили технику.

Минобороны не забывает и о территориальных войсках. Хренин не скрывает: лукашенковцев впечатлил украинский опыт. С 8 по 29 июня сборы прошли у «территориалов» Лунинецкого района. А минчан в начале лета удивили блокпосты в городе: это были учения теробороны Ленинского района города. Впрочем, обычных белорусов военкоматы в территориальные войска не запишут: туда чаще попадают бывшие силовики.

Также белорусов могут вызвать на учения военкоматов. Такие прошли с 21 по 30 июня на Минщине. У зданий появлялись колючая проволока и укрепления.

«Партизан» туда вызвали ненадолго: проверка данных, посадка в автобус и условное убытие по маршруту — люди в погонах уверяли, что процедура займет полтора часа.

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