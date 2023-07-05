закрыть
5 июля 2023, среда, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов начали чаще вызывать в военкоматы и забирать на сборы

3
  • 5.07.2023, 7:52
  • 3,528
Белорусов начали чаще вызывать в военкоматы и забирать на сборы

Что на них происходит?

Белорусов начали чаще вызывать в военкоматы и забирать на военные «сборы». «Наша Ніва» узнала, о каких типах сборов речь и как они проходили у тех, кого уже вызывали.

Волну вызовов в военкоматы и массовых сборов можно было предсказать еще осенью 2022-го. Тогда стало известно, что новый учебный год в белорусской армии — первое полугодие, как правило, начинается 1 декабря, а второе — 1 июня — будет посвящен мобилизационной готовности. В 2021-2022-м девизом была боевая подготовка.

Причина решения находится легко. Частичная мобилизация, объявленная главным «союзником», столкнулась с организационными проблемами: в лукашенковском Минобороны решили, что лучше учиться на чужих ошибках.

И еще до начала учебного года, который не обещал запасникам ничего хорошего, в армии решили попробовать мобилизационные нововведения, которые, правда, далеко не зашли.

О первом писали много: осенних дембелей пугали мобилизационными предписаниями, согласно которым они первые полгода после службы не могут выезжать за границу, не поставив в известность военкомат. Под этой ширмой офицеры агитировали своих бойцов подписывать контракты. Их срок стандартный (два года), но якобы с возможностью прекращения через шесть месяцев. Мол, зачем просто так сидеть невыездными, если можно эти полгода прослужить по контракту и после быть свободными? А в случае войны вы пойдете в атаку не с «мобиками», а со своим подразделением.

Но такая агитация успеха не имела. В страшилки о невыезде за границу дембели просто не верили — и не прогадали. Каких-то новых условий в предписании они не получили. Их товарищей, которые увольнялись весной, уже так не пугали: то ли поняли тщетность, то ли ситуация стала менее острой.

Второй Запад не обсуждали, но и он был красноречивым. Накануне увольнения в запас солдаты срочной службы — это не касается тех, кто после военной кафедры служит полгода, так как они могут забирать «зеленку», — сдают боевую форму и уходят домой в повседневной (ее чаще называют парадной) либо в штатском.

«Боевуха» впоследствии сдается на склад: ее в том числе используют и для «партизан», которых призвали на сборы. А осенью ввели новацию: солдат сдавал свою форму с биркой, чтобы в случае мобилизации получить именно этот комплект. Но весной от этого отказались.

Для чего сейчас белорусов вызывают военкоматы?

Обслуживание техники, занятия в классе, единые стрельбища и много водки — так выглядят типичные сборы в представлении белорусов. Но это не про 2023-й. В этом году «партизаны» чаще ездят на учения.

Весной в белорусской армии устроили масштабную проверку боеготовности.

Полный список соединений, участвовавших в ней, не объявляли, однако точно известно, что среди них были 38-я десантно-штурмовая (Брест), 120-я (Минск), 6-я (Гродно) и 11-я механизированные бригады, а также подразделения противовоздушной обороны.

И это был не просто «подрыв»: части развернули к штату военного времени с вызовом «партизан» (в Минобороны их называют «мобресурсом»). Отрабатывали весь цикл: сбор по тревоге, комплектование запасниками, выезд на полигон, учения. Внезапность была весьма условной. Командиры подразделений до момента получения специального пакета действительно точно не знали, придется ли им принимать участие в проверке. Однако слухи ходили, поэтому офицеры и солдаты все равно были готовы ко «взрывам» и возможным командировкам, зная точный день.

Военкоматы тоже готовились к проверке, а вот для «партизан» она действительно стала внезапной. Часто о сборе они узнавали за день до отправки. Причем иногда забирали людей, которые расстались с зеленой формой только осенью. А по прибытии в части запасников встречал еще один сюрприз: их ждали не скитание по классам и паркам, а полевые выходы.

Обычно в таких проверках соединения не участвовали полностью — привлекались отдельные батальоны. Меньше всего повезло слонимской 11-й мехбригаде: ее полностью развернули до штата военного времени — около 6 тысяч человек.

«В таком масштабе такое мероприятие проводится впервые», — заявил тогда министр обороны Виктор Хренин. Однако стоит отметить, что, несмотря на это, высокой интенсивностью такие полевые выходы не отличались. Основной акцент делался на сбор по тревоге, комплектование «партизанами» и выход в район назначения.

А на полигонах главной проверкой для подразделений за несколько недель чаще всего были суточные учения. Все другое время — организация быта, маскировка и изредка занятия. «Партизанам» приспосабливаться к такой жизни помогал «градус»: и даже угрозы комбатов не могли остановить жажду любимого напитка.

В Печах «партизан» чаще привлекают к обслуживанию законсервированной техники или проводят обычные занятия, но в этом году также решили устроить полевой выход.

Далеко ехать не пришлось: 227-й полигон — самый большой в стране — всего за 10 минут. Там разбили палаточный лагерь и поставили технику.

Минобороны не забывает и о территориальных войсках. Хренин не скрывает: лукашенковцев впечатлил украинский опыт. С 8 по 29 июня сборы прошли у «территориалов» Лунинецкого района. А минчан в начале лета удивили блокпосты в городе: это были учения теробороны Ленинского района города. Впрочем, обычных белорусов военкоматы в территориальные войска не запишут: туда чаще попадают бывшие силовики.

Также белорусов могут вызвать на учения военкоматов. Такие прошли с 21 по 30 июня на Минщине. У зданий появлялись колючая проволока и укрепления.

«Партизан» туда вызвали ненадолго: проверка данных, посадка в автобус и условное убытие по маршруту — люди в погонах уверяли, что процедура займет полтора часа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский