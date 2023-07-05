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В Беларуси внезапно умер министр транспорта и коммуникаций

  • 5.07.2023, 8:45
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В Беларуси внезапно умер министр транспорта и коммуникаций

Чиновника не стало на 47-м году жизни.

На 47-м году жизни внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БелТА в ведомстве.

Алексей Авраменко родился в 1977 году в Минске.

В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010 году - Академию управления при Лукашенко. По окончании вуза работал мастером дорожно-строительного управления №43 республиканского унитарного предприятия «Строительно-монтажный трест №8».

С 2000 по 2001 год трудился главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, с 2001 по 2006 год - главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор» ведомства. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров Беларуси. В 2012 году возглавил управление транспорта и связи аппарата Совета Министров.

С 25 июля 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года - пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Указом Лукашенко от 15 января 2019 года №23 Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций.

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