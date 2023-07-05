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Путин снова в ловушке

  • 5.07.2023, 9:02
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Путин снова в ловушке

В Минобороны РФ разразился новый скандал.

После неудачной попытки мятежа руководителя «вагнеровцев» Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин предстал перед выбором: что делать с российскими «военными корами». Один из вероятных вариантов – цензурировать или утихомирить их. Между тем, среди некоторых Z-блоггеров вспыхнула новая волна недовольства.

Об этом информирует ISW.

В частности, Z-блоггеры обвинили военное руководство во лжи о «разгроме украинских сил» на левобережье Херсонщины 1 июля.

Поэтому глава Кремля теперь должен решить, стоит ли принимать сторону Минобороны, или, возможно, спасти свою ослабленную репутацию после так называемого мятежа.

В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли заинтересован в ограничении сообщества «военных коров», поскольку их поддержка в войне против Украины для него крайне важна.

Несмотря на это, Евгений Пригожин также умело использовал Z-блоггеров.

«Теперь Путин стоит перед выбором: подвергнуть цензуре или усмирить российских блоггеров после восстания», – говорится в отчете.

В случае, если диктатор преследует цель укрепить доверие к МО, он будет пытаться запретить критику на ведомство.

«Но неудачи Минобороны, борьба и явная повсеместная нечестность могут сделать эту задачу невыполнимой», – предположили аналитики.

Путин может продолжить успокаивать военных блоггеров и обвинять МО России в военных неудачах в Украине, «что гораздо проще».

«Такой курс действий может позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря благодаря МО РФ. Но он также связан с риском для Путина: длительный подрыв доверия к МО может позволить другим амбициозным российским фигурам продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин», – отметили в ISW.

На фоне этого некоторые блоггеры снова начали активную критику Минобороны страны-агрессора.

Отмечается, что один из известных «военкоров» подверг критике несколько популярных Telegram-каналов, связанных и с Кремлем, и с «Вагнером». Более того, он обвинил эти информисточники в содействии «украинским психологическим операциям».

«МО РФ, возможно, преувеличивает достижение окупантов на левобережье Херсонщины, чтобы восстановить репутацию российской группировки войск «Днепр» и Южного военного округа в целом, поскольку 24 июня штаб ППО в Ростове-на-Дону наемники «Вагнера» захватили без сопротивления», — предположили в ISW.

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