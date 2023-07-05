Байден назвал идеального кандидата на пост генсекретаря НАТО 2 5.07.2023, 10:14

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Урсула фон дер Ляйен

Президент США настаивает на этом назначении.

Президент США Джо Байден настаивает на назначении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом 4 июля со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

По данным издания, она является лидером в поиске преемников Йенса Столтенберга, срок полномочий которого продлен до осени 2024 года.

Лидеры НАТО надеялись утвердить кандидатуру следующего генсека на ежегодном саммите Альянса в Вильнюсе 11–12 июля, но так и не смогли согласовать кандидатуру, утверждают источники.

«Байден и фон дер Ляйен за последние годы установили крепкие отношения, способствуя тесным трансатлантическим связям по вопросам Китая, Украины и климата. Она полагается на Вашингтон в вопросах разведки, особенно после того, как европейские спецслужбы неправильно оценили вероятность вторжения России в Украину», – говорится в статье.

Авторы отмечают, что фон дер Ляйен, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона, который выступал против другой обсуждаемой кандидатуры на должность главы блока – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, хотел бы, чтобы она сохранила за собой высшую должность в Еврокомиссиии, утверждают источники.

Сама глава ЕК ранее говорила, что для нее большая честь быть включенной в список потенциальных преемников. Однако ее пресс-секретарь заявил, что она «не готова к этой работе ни сейчас, ни в будущем», пишут авторы статьи.

В частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО по крайней мере до следующего года.

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