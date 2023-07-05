закрыть
5 июля 2023, среда, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден назвал идеального кандидата на пост генсекретаря НАТО

2
  • 5.07.2023, 10:14
  • 3,416
Байден назвал идеального кандидата на пост генсекретаря НАТО
Урсула фон дер Ляйен

Президент США настаивает на этом назначении.

Президент США Джо Байден настаивает на назначении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом 4 июля со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

По данным издания, она является лидером в поиске преемников Йенса Столтенберга, срок полномочий которого продлен до осени 2024 года.

Лидеры НАТО надеялись утвердить кандидатуру следующего генсека на ежегодном саммите Альянса в Вильнюсе 11–12 июля, но так и не смогли согласовать кандидатуру, утверждают источники.

«Байден и фон дер Ляйен за последние годы установили крепкие отношения, способствуя тесным трансатлантическим связям по вопросам Китая, Украины и климата. Она полагается на Вашингтон в вопросах разведки, особенно после того, как европейские спецслужбы неправильно оценили вероятность вторжения России в Украину», – говорится в статье.

Авторы отмечают, что фон дер Ляйен, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона, который выступал против другой обсуждаемой кандидатуры на должность главы блока – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, хотел бы, чтобы она сохранила за собой высшую должность в Еврокомиссиии, утверждают источники.

Сама глава ЕК ранее говорила, что для нее большая честь быть включенной в список потенциальных преемников. Однако ее пресс-секретарь заявил, что она «не готова к этой работе ни сейчас, ни в будущем», пишут авторы статьи.

В частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО по крайней мере до следующего года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер