iPhone 15 получат одну из главных «фишек» Android-смартфонов 5.07.2023, 11:04

Ее ждали долгие годы.

Apple увеличит емкость аккумуляторов всех смартфонов серии iPhone 15 почти на 20%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Foxconn, где собирают айфоны.

Если информация является достоверной, то емкость батареи iPhone 15 Plus составит 4912 мАч – это рекордный показатель для смартфонов Apple. Для многих потенциальных покупателей подобная характеристика смартфона может стать одним из решающих факторов.

Ниже можно сравнить изменения:

iPhone 15: 3877 мАч вместо 3279 мАч в iPhone 14;

iPhone 15 Plus: 4912 мАч вместо 4325 мАч в iPhone 14 Plus;

iPhone 15 Pro: 3650 мАч вместо 3200 мАч в iPhone 14 Pro;

iPhone 15 Pro Max: 4825 мАч вместо 4323 мАч в iPhone 14 Pro Max.

Получается, что во всей линейке у iPhone 15 Pro будет самый маленький аккумулятор. Лидерами по емкости станут iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max.

При этом, ожидается, что более дорогие модели iPhone 15 будут поставляться с 3-нм чипом A17 Bionic, который должен обеспечить более высокую производительность при снижении энергопотребления на 35%. Так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

К примеру, в недавнем тесте самых долгоживущих смартфонов от одной зарядки, iPhone 14 Pro Max с показателем 13 часов и 39 минут занял первую тройку. При этом от «чемпиона» автономности Asus ROG Phone 7 он отстает почти на 5 часов.

А тем временем до презентации линейки iPhone 15 остается чуть больше двух месяцев. По мере приближения осенней презентации Apple о новых смартфонах появляется все больше информации.

Ранее появилась информация, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 выйдут в трех новых цветах – малиновом, мятно-зеленом и светло-голубом. Портал 9to5Mac визуализировал, как это может выглядеть.

Меж тем сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».