Путин дал показания для новой Гааги 1 Орест Сохар

5.07.2023, 11:22

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Орест Сохар

Запад может лишить Россию статуса суверенного государства.

Одним росчерком пера Белый Дом может лишить Московию статуса суверенного государства, после чего международные суды получат основания распилить РСФСР на мелкие кусочки из-за многочисленных исков. Но вместо ускорения демонтажа российской «империи» юридическим инвентарем, Запад придирчиво всматривается в планы украинского контрнаступления.

Недавно бункерный притворялся Тарасом Бульбой с его знаменитым «я тебя родил, я тебя и убью»: под камеры он признался, что российское государство полностью обеспечивало террористическую ППК «Вагнер» из своей казны.

Содержание боевых зеков с мая 2022 по май 2023 г. обошлось казне в 276 млрд руб, или $4 млрд. В эту сумму входит прямое финансирование наемников (86 млрд. руб), страховые выплаты (110 млрд руб), доход от питания армии структурами Пригожина (80 млрд руб).

Это вдвое больше, чем Кремль потратил в прошлом году на культуру, в четыре раза больше, чем на спорт.

Черный рот Кремля Дмитрий Киселев изображает масштабы наемнической империи другими цифрами: на счета только одной пригожинской компании «Конкорд» за время существования накапало от режима 1703 млрд руб (свыше $25,3 млрд), и эта сумма превышает все годовые расходы на медицину в государстве, а также на образование. Вот таким не хитрым способом мы получаем ответ на вопрос, почему культ зека в Московии значительно популярнее, чем здоровый образ жизни или образованность.

Кремль признался в создании транснациональной террористической группировки… что дальше?

В Европе все сложно. На уровне ЕС нет правовой базы признания стран террористическими. Уже более десятка стран и организаций признали РФ государством-спонсором терроризма: ПАСЕ, парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Словакия. Но у всех этих революций есть один недостаток: они политические и не имеют реальных правовых последствий. ЕС со своей фантомной любовью к РФ не торопится готовить необходимое законодательство.

В США еще сложнее. С одной стороны, все эти европейские резолюции обычно принимаются с одной целью – политического и общественного давления на Белый Дом, у которого уже существует безотказный инструмент – признание государства спонсором терроризма: получив подобный статус страна фактически теряет свою субъектность: ограничиваются ее дипломатические взаимоотношения, блокируются финансовые рынки и международные финансовые операции, замораживаются государственные и частные активы за пределами самой страны и могут быть конфискованы через суды. С другой стороны, Uncle Sam не очень спешит воспользоваться законодательной кувалдой, чтобы прихлопнуть это путинское гнездо. Даже ЧВК «Вагнер» не получил статус «иностранной террористической организации», а стал всего лишь транснациональной преступной организацией, что ниже.

Объяснений здесь может быть много, но все они сводятся к простому: заострять отношения с ядерным государством не хотят даже США. И неважно, что само государство уже на ладан дышит.

Желание США и Европы решать «проблему Путина» преимущественно руками Украины вполне понятно. Но при этом наши западные партнеры знают гораздо более короткий путь к общей победе, но пока не пользуются им. По крайней мере, пока не очень заметно.

Орест Сохар, t.me

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