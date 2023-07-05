СМИ: ВСУ выбили войска РФ из Клещеевки 3 5.07.2023, 12:14

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Российский южный фланг под Бахмутом прорван.

По сообщениям СМИ, украинские военные выбили российские войска из Клещеевки, прорвав южный фланг РФ под Бахмутом.

Издание donpress.com сообщило об этом со ссылкой на данные бойцов ВСУ с Бахмутского направления.

Как написало в своем ТГ-канале «Бахмутский» украинский военный, «ребята выбили россиян из опорного пункта в Клещеевке».

«Заняли позиции в районе пруда, далее район Крепости. В районе Берховки ребятам немного сложно продвигаться, оккупантов подвезли, так что это вопрос времени».

Российские военкоры также сообщают об оставлении оккупантами Клещеевки под Бахмутом, отмечая тяжелую потерю для ВС РФ, передает dialog.ua.

Российские пропагандисты в панике заявляют о критической ситуации в окрестностях Бахмута, где ВСУ ведут мощное контрнаступление.

Российский военкор телеканала «Россия 24» Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные сбежали из Клещеевки, бросив свои позиции.

Теперь населенный пункт к югу от Бахмута занят украинскими военными, которые взяли его под огневой контроль с южных высот.

По словам Сладкова, российские военные проигрывают сражение из-за дефицита боеприпасов и уже вскоре могут потерять контроль над самим Бахмутом.

Украинские СМИ отмечают, что Сладков является пропагандистом, который тесно сотрудничает с руководством Министерства обороны РФ и свои сообщения старается строить так, чтобы не обидеть руководство ведомства и лично Шойгу, однако в его заявлении явно прослеживается паника и реальная оценка ситуации на фронте.

Ранее стало известно, что российские оккупанты выбиты из леса под Клещеевкой.

Об этом сообщил боец 24-й бригады ВСУ «Айдар» под позывным «Осман».

«Клещеевский лес наш», - написал военнослужащий. Позже он уточнил, что россияне пытались отбить потерянные позиции, но не смогли. Более того, в ходе боев на этом участке ВС РФ понесли тяжелейшие потери.

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