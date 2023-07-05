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Белорусский офицер: Обсуждаем, по каким деревням будем прятаться

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  • 5.07.2023, 12:12
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Белорусский офицер: Обсуждаем, по каким деревням будем прятаться
иллюстративное фото

Военные не готовы оказывать сопротивление добровольцам.

Белорусов снова начали вызывать на военные сборы. В том числе — и офицеров запаса. К чему готовятся лукашисты?

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с офицером запаса:

— Сейчас серьезный упор делается на отработку отражения диверсионных действий. Видно, что заявления белорусских добровольцев, скажем так, заставили нервничать власти.

Сейчас ребят отправляют бегать по лесам, много полевых выездов. Отрабатывается и «защита населенных пунктов от диверсантов». Балуются с колючей проволокой, огораживают здания. Однако все эти «выезды» заканчиваются шашлыками и водкой. Читал в СМИ, что идет какая-то серьезная подготовка, но это все, мягко говоря, вызывает улыбку.

Идет сильная промывка мозгов, показывали какой-то фильм про белорусских добровольцев, снятый сумасшедшим РенТВ.

— Что говорят офицеры запаса о белорусских добровольцах?

— Отношение — нейтрально-позитивное. Подавляющему большинству все равно. Те, кто участвовал в протестах, говорят, что относятся положительно. Офицеры запаса в них стрелять точно не будут. Есть популярное мнение, что «мы, белорусы, как-нибудь с белорусами договоримся».

Понятно, что это не распространяется на отмороженных из всяких ССО, «десантуры», каких-то кэгэбэшников. Но если быть реалистами, там ведь тоже «известные храбрецы», которые только женщин и детей на митингах винтили, да кирпичи головой на 3 июля били.

Если белорусские добровольцы все красиво обыграют, сопротивление будет минимальным.

— Предыдущие сборы проходили в атмосфере страха из-за возможной отправки белорусских военных в Украину. Что-то изменилось?

— Тема, как мне кажется, закрыта. Идет другой посыл, что «кто-то будет вторгаться» — поляки, литовцы, американцы, ВСУ. Идет и сильная пропагандистская накачка. Упор на то, что «будет гражданская война», «в страну идут какие-то головорезы, которые будут грабить и убивать».

— Кто-то в это верит?

— Подавляющее большинство смеется. Я не могу говорить за другие категории тех, кто попадает на сборы, но офицеры запаса — это же в большинстве своем люди после военной кафедры в университете. Хоть какое-то критическое мышление с высшим образованием приходит.

Вечером люди обсуждают, как будут разбегаться и кто в какой деревне прятаться.

— Офицеры на контракте такого же мнения?

— Это абсолютно аморфная масса. Посудите сами, за годы правления Лукашенко наши офицеры превратились в маленьких чиновничков. Непыльная работа, ранняя пенсия, какие-то шабашки на стороне. Ни для кого не секрет, что раньше срочников можно было «сдать в аренду» на какой-нибудь местный завод или на строительство генеральской дачи.

Безусловно, эти люди думают, как бы спокойно дослужить до пенсии, какая-то война или революция — не в их интересах. Однако активного противодействия с их стороны не будет. Если будут понимать, что ситуация меняется, наши офицеры присягнут и Позняку, и Джо Байдену.

— Что говорят о возможном приезде «вагнеровцев» в Беларусь?

— Настороженно воспринимают. Перед началом войны в Украине, когда в Беларуси были десятки тысяч российских военных, случалось много конфликтов. Доходило до драк.

Тут могут приехать уголовники и военные преступники. Эта культура явно чуждая для наших военных. Если, как говорят, они будут инструкторами, то «ауешные» методы обучения, мягко говоря, могут нашим военным не подойти. Могут таким «инструкторам» и отомстить.

— Мы наблюдали военный мятеж в России. Возможно ли что-то подобное в Беларуси?

— В том виде, который мы наблюдали в РФ, представить себе не могу. Возможно, несколько топовых силовиков могли бы арестовать или ликвидировать Лукашенко. Но и этот сценарий я считаю маловероятным.

Возможно, какой-то амбициозный офицер мог бы поддержать поход «калиновцев» на Минск. Однако и тут я сомневаюсь, ведь отрицательная селекция дала о себе знать. В нашем случае хорошо то, что эти люди не готовы к серьезным действиям. Посмотрите, что происходило в России. Если там, мягко говоря, силовики наложили в штаны после решительных действий Пригожина, наши и подавно будут где-то прятаться и прорываться на автомобилях в сторону российской границы.

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