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Произошла утечка данных белорусов из крупного интернет-магазина

  • 5.07.2023, 16:11
  • 3,096
Произошла утечка данных белорусов из крупного интернет-магазина

На продажу выставили данные 220 тысяч пользователей.

В результате несанкционированного доступа к информационной системе ООО «ДПМ» были получены персональные данные пользователей интернет-магазина buslik.by, который занимается реализацией детских товаров. Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

«Злоумышленниками выставлена на продажу база данных, которая содержит персональные данные более 220 тыс. пользователей данного ресурса, в том числе ФИО, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты», — говорится в сообщении.

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