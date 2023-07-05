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Для iPhone вышел самый удобный пауэрбанк размером с зажигалку

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  • 5.07.2023, 17:09
  • 1,644
Для iPhone вышел самый удобный пауэрбанк размером с зажигалку

Аксессуар «навешивается» прямо на смартфон.

Известный производитель зарядных устройств, компания Anker, представила новый компактный пауэрбанк для iPhone. Модель Anker Nano Power Bank имеет крохотные габариты и идеально подстрахует вас вдали от розетки, пишет «Униан».

Как передает 9to5Toys, зарядник получился очень компактным и удобным благодаря своему форм-фактору. Аксессуар размером с зажигалку и емкостью 5000 мАч «навешивается» прямо на смартфон.

Пауэрбанк подключается к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера, и остается там как некое продолжение корпуса девайса. Он сможет зарядить iPhone или iPad и кейс для AirPods 1,5-2 раза. Также устройство получило USB-C-порт, через который можно заряжать и сам пауэрбанк.

Anker Nano Power Bank может выдавать мощность 12 Вт – это почти столько же, сколько дают зарядные аксессуары от Apple.

Пока что пауэрбанк эксклюзив для США и некоторых других стран – на официальном сайте бренда за него просят 32 доллара. Скорее всего, в ближайшее время новинку можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

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