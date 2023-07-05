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Белорусский футболист, который отказался играть в сборной при Лукашенко, перешел в польский клуб

  • 5.07.2023, 18:24
Белорусский футболист, который отказался играть в сборной при Лукашенко, перешел в польский клуб
Илья Шкурин

Илья Шкурин проведет следующий сезон в клубе «Сталь» из города Мелец.

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин арендован на сезон польской командой «Сталь Мелец».

23-летний Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Всего за московскую команду в 19 матчах забил три гола.

В сентябре 2022 года белорус приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и ушёл в израильский клуб «Маккаби» (Петах-Тиква).

Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, вероятно, он покинет московскую команду на правах свободного агента.

Ранее Шкурин играл за киевское «Динамо», польский «Ракув», «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» и «Витебск».

Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.

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