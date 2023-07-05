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Минобороны Британии: РФ потеряла около 220 тысяч своих солдат с начала вторжения в Украину

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  • 5.07.2023, 19:07
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Минобороны Британии: РФ потеряла около 220 тысяч своих солдат с начала вторжения в Украину

И более шести тысяч единиц военной техники.

По данным Минобороны Британии, страна-агрессор Россия потеряла более 220 тысяч своих солдат и более шести тысяч единиц военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы членов британского парламента.

«По нашим оценкам, с начала конфликта около 220 000 российских военнослужащих были убиты или ранены», — заявил Хиппи.

«Конкретное количество наемников ЧВК «Вагнер», убитых и раненых с конца февраля 2023 года, неизвестно, однако группировка, скорее всего, продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года», — отметил он.

По данным украинского Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 700 военных.

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