Российский рубль продолжает стремительно падать 4 5.07.2023, 19:18

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Обновлен новый рекорд.

Рубль в России усиливает падение, обновляя минимумы впервые с конца марта 2022 года.

Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 5 июля евро уже поднялся выше 99 рублей — впервые с 29 марта 2022 года, а доллар приблизился к 91 рублю

Курс рубля начал вызывать беспокойство в России в середине июня текущего года, когда стала ощутима тенденция, что евро и доллар активно укрепляются.

Но 24 июня, в день, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил поход на Москву, российские банки дополнительно резко повысили курсы валют: в большинстве стоимость доллара превысила 90 рублей, а евро — 100 рублей.

Заявления о вероятном начале переворота в России ударили также по акциям крупнейших российских компаний.

Через несколько дней российский рубль возобновил падение, обновляя минимумы более чем за год.

Хуже ситуация выглядела только в конце февраля — начале марта 2022 года, когда российский Центробанк приостановил торги на всех рынках Московской биржи. А курс рубля обвалился к доллару и евро до рекордных отметок, достигавших 170 рублей и выше.

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