Умер актер Алексей Кузнецов, сыгравший Бэкингема в «Трех Мушкетерах» 5.07.2023, 21:56

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Алексей Кузнецов

В кино он сыграл в более чем 30 фильмах.

Советский и российский актер, режиссер Алексей Кузнецов, наиболее известный зрителям по роли герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», скончался в возрасте 82 лет, сообщается в некрологе на сайте Театра имени Евгения Вахтангова.

«Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется.

Кузнецов отдал театру более 50 лет, за это время актер сыграл около полусотни ролей, на его счету более десятка постановок.

В кино Кузнецов сыграл в более чем 30 фильмах. Среди самых известных его ролей — таксист в «Зеленом огоньке» и герцог Бэкингем в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».

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