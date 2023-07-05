Умер актер Алексей Кузнецов, сыгравший Бэкингема в «Трех Мушкетерах»
- 5.07.2023, 21:56
- 1,328
В кино он сыграл в более чем 30 фильмах.
Советский и российский актер, режиссер Алексей Кузнецов, наиболее известный зрителям по роли герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», скончался в возрасте 82 лет, сообщается в некрологе на сайте Театра имени Евгения Вахтангова.
«Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — говорится в сообщении.
Причина смерти актера не называется.
Кузнецов отдал театру более 50 лет, за это время актер сыграл около полусотни ролей, на его счету более десятка постановок.
В кино Кузнецов сыграл в более чем 30 фильмах. Среди самых известных его ролей — таксист в «Зеленом огоньке» и герцог Бэкингем в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».