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ВСУ разгромили тылы российских войск в Донецкой области

  • 6.07.2023, 7:46
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ВСУ разгромили тылы российских войск в Донецкой области

Нанесена серия высокоточных ударов.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по тылам российских захватчиков в Донецкой области. Был поражен ряд важных для оккупантов объектов.

В частности, подтверждены прилеты по складам боеприпасов и топлива, а также по местам базирования противника. Об этом вечером 5 июля сообщили в Telegram-канале «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами».

«Прожарка ру*ни на временно оккупированной Донетчине происходит успешно», – сказано в сообщении.

Так, за сутки Силы обороны Украины поразили:

– Бахмутский район: склад с боекомплектом врага;

– Макеевка: склад с боекомплектом врага и горюче-смазочными материалами (нефтебаза);

– Ясиноватая: склад с горюче-смазочными материалами и железнодорожное сообщение;

– Волноваха: здание оккупационной «администрации» ;

– Дебальцево (район): место базирования оккупантов.

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