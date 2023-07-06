ВСУ разгромили тылы российских войск в Донецкой области
- 6.07.2023, 7:46
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Нанесена серия высокоточных ударов.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по тылам российских захватчиков в Донецкой области. Был поражен ряд важных для оккупантов объектов.
В частности, подтверждены прилеты по складам боеприпасов и топлива, а также по местам базирования противника. Об этом вечером 5 июля сообщили в Telegram-канале «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами».
«Прожарка ру*ни на временно оккупированной Донетчине происходит успешно», – сказано в сообщении.
Так, за сутки Силы обороны Украины поразили:
– Бахмутский район: склад с боекомплектом врага;
– Макеевка: склад с боекомплектом врага и горюче-смазочными материалами (нефтебаза);
– Ясиноватая: склад с горюче-смазочными материалами и железнодорожное сообщение;
– Волноваха: здание оккупационной «администрации» ;
– Дебальцево (район): место базирования оккупантов.