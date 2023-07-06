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Цукерберг запустил альтернативу для Twitter

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  • 6.07.2023, 8:34
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Цукерберг запустил альтернативу для Twitter
Марк Цукерберг

За первые четыре часа в новой сети зарегистрировались пять миллионов человек.

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, в ночь на четверг, 6 июля, официально запустила сервис микроблогов под названием Threads, который может стать конкурентом Twitter Илона Маска.

«Давайте сделаем это. Добро пожаловать в Threads», - написал генеральный директор Meta Марк Цукерберг в своем первом посте на новой платформе. Он отметил, что за первые четыре часа в новой сети, которая позиционируется как альтернатива Twitter, было создано 5 млн учетных записей.

Как и Twitter, сервис Threads позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которые можно лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями, при этом возможности отправки прямых сообщений в нем нет. Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков. Сообщения могут быть длиной до 500 символов и содержать ссылки, фотографии и видео длиной до пяти минут, говорится в блоге Meta.

По данным компании, приложение доступно для скачивания в магазинах Apple App Store и Google Play Store более чем в 100 странах мира.

Пользователи Twitter ищут альтернативы

Meta анонсировала запуск Threads на фоне массовых возмущений пользователей Twitter из-за ввода лимитов на просмотры постов. Теперь верифицированные юзеры могут просматривать до 10 000 твитов в день, неверифицированные - до 1000, а новые пользователи - лишь до 500 твитов.

Маск объяснял необходимость ограничений «экстремально высоким уровнем сбора данных и манипуляций», но заверял, что мера будет действовать временно. Тем не менее лимиты вынудили многих пользователей искать альтернативы Twitter.

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