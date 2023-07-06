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«Беларуская выведка»: Лукашенко попал «под раздачу» от Путина и поджал хвост

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  • 6.07.2023, 8:44
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«Беларуская выведка»: Лукашенко попал «под раздачу» от Путина и поджал хвост
фото: getty images

Диктатор просчитался в конфликте между Кремлем и ЧВК «Вагнер».

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка», близкие к ситуации сообщили, что на линии Москва-Минск произошел коренной разлад.

Лукашенко переоценил свои возможности в блатных разборках ОГП «Кремль» с ОГП «Вагнер», пишет телеграм-канал:

— Как мы сообщали ранее, с Пригожиным контактировал Шейман, и именно он вывел Лукашенко на финальной прямой на контакт. Лукашенко воспользовался минутной слабостью Путина.

Суть: Заручившись первоначальным неуверенным одобрением Путина на переговоры, Лукашенко надавал обещаний и немедленно начал пиариться на весь свет. Не получив твердого одобрения, он безответственно дал «гарантии безопасности» Пригожину от имени Путина, наобещав в три короба.

Спустя сутки после громких заявлений Пригожина состоялись «разборки» по телефону. Путин «наехал» на Лукашенко в свойственной ему «интеллигентной гэбэшный форме», одновременно поставив задачу своим СМИ «мочить» Картофельного Лося, укравшего пиррову победу. Кремлевская элита впала в солидарное возмущение тем, что Лукашенко отпиарился на трудном для Москвы моменте. В Минск по разным каналам полетели «предъявы».

Лукашенко «встал в позу», строил из себя «обиженку». Выдержав паузу, пытался звонить Путину. Путин трубку до сегодняшнего дня не брал.

Поздравлений с «днем независимости» не последовало.

Лукашенко, поджав хвост, направил все усилия и ресурсы на сглаживание ситуации, но пока это не дало результатов. В Минском дворце воцарилась всеобщая депрессия. Все понимают, что с «вагнеровцами» произошел провал… Пригожин, понимая шаткость обещаний Лукашенко для себя и своей команды, срочно меняет планы. В Кремле вырабатывают план расправы с «Вагнером», на пути которого оказался поглупевший Лукашенко.

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