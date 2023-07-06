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ВСУ высокоточным ударом ликвидировали военную базу РФ в Дебальцево

  • 6.07.2023, 8:53
  • 4,382
ВСУ высокоточным ударом ликвидировали военную базу РФ в Дебальцево

Операция была проведена безукоризненно.

Силы обороны Украины уничтожили российскую военную базу в оккупированном Дебальцево.

Информацию подтвердил СтратКом ВСУ. Когда именно был нанесен удар, не сообщается.

Однако операция была проведена безукоризненно - назначенная цель была уничтожена.

«Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект оккупантов на южной окраине города Дебальцево», - сообщили военные. Потери ВС РФ при ударе уточняются.

Отметим, что Дебальцево (Донецкая область) находится примерно в 40 км от территорий, которые подконтрольны украинской армии.

Для нанесения ударов по военному объекту россиян в городе, вероятно, использовались РСЗО HIMARS или аналог.

В последние месяцы ВСУ целенаправленно уничтожают тыловую логистику ВС РФ, выбиваются базы, склады, скопления техники и живой силы россиян. Это часть стратегии большого украинского контрнаступления.

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