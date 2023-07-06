ВСУ высокоточным ударом ликвидировали военную базу РФ в Дебальцево
- 6.07.2023, 8:53
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Операция была проведена безукоризненно.
Силы обороны Украины уничтожили российскую военную базу в оккупированном Дебальцево.
Информацию подтвердил СтратКом ВСУ. Когда именно был нанесен удар, не сообщается.
Однако операция была проведена безукоризненно - назначенная цель была уничтожена.
«Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект оккупантов на южной окраине города Дебальцево», - сообщили военные. Потери ВС РФ при ударе уточняются.
Отметим, что Дебальцево (Донецкая область) находится примерно в 40 км от территорий, которые подконтрольны украинской армии.
Для нанесения ударов по военному объекту россиян в городе, вероятно, использовались РСЗО HIMARS или аналог.
В последние месяцы ВСУ целенаправленно уничтожают тыловую логистику ВС РФ, выбиваются базы, склады, скопления техники и живой силы россиян. Это часть стратегии большого украинского контрнаступления.