закрыть
6 июля 2023, четверг, 9:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый популярный внедорожник Ford появился и на европейском рынке

  • 6.07.2023, 9:34
  • 1,130
Самый популярный внедорожник Ford появился и на европейском рынке

Автомобиль будет доступен только в дорогих комплектациях.

На европейский рынок наконец вышел новый Ford Bronco. На внедорожник начали принимать заказы. Об этом стало известно сайту Autoevolution.

Культовый внедорожник Ford Bronco возродили в 2021 году, однако первое время он продавался только в США и Канаде. Дело в том, что в Северной Америке модель собрала 200 000 заказов и необходимо было сперва поставить машины покупателям на домашнем рынке.

Европейская премьера Ford Bronco состоялась на автошоу в Софии год назад, а позже был анонсирован выход модели на европейский рынок.

Новый Ford Bronco 2023 для Европы – комплектации и характеристики

Спрос на Ford Bronco остается высоким, да и для Европы модель нишевая, поэтому ее палитра будет не столь широкой как в США. Предложен исключительно пятидверный вариант с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП.

Такой Ford Bronco 2023 разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч. В смешанном цикле он расходует 13,4 л/100 км.

К тому же, внедорожник Ford для Европы доступен только в дорогих и богато оснащенных версиях. Базовая комплектация Ford Bronco Outer Banks за 74 500 евро включает диодные фары, 18-дюймовые диски, кожаный салон, навигацию, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистему Bang&Olufsen.

Ford Broncpo Badlands за 78 500 евро заточен под бездорожье и добавляет блокировки дифференциалов, внедорожную резину и усиленные бамперы. К тому же, его клиренс увеличен до 261 мм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип