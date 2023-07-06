Самый популярный внедорожник Ford появился и на европейском рынке 6.07.2023, 9:34

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Автомобиль будет доступен только в дорогих комплектациях.

На европейский рынок наконец вышел новый Ford Bronco. На внедорожник начали принимать заказы. Об этом стало известно сайту Autoevolution.

Культовый внедорожник Ford Bronco возродили в 2021 году, однако первое время он продавался только в США и Канаде. Дело в том, что в Северной Америке модель собрала 200 000 заказов и необходимо было сперва поставить машины покупателям на домашнем рынке.

Европейская премьера Ford Bronco состоялась на автошоу в Софии год назад, а позже был анонсирован выход модели на европейский рынок.

Новый Ford Bronco 2023 для Европы – комплектации и характеристики

Спрос на Ford Bronco остается высоким, да и для Европы модель нишевая, поэтому ее палитра будет не столь широкой как в США. Предложен исключительно пятидверный вариант с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП.

Такой Ford Bronco 2023 разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч. В смешанном цикле он расходует 13,4 л/100 км.

К тому же, внедорожник Ford для Европы доступен только в дорогих и богато оснащенных версиях. Базовая комплектация Ford Bronco Outer Banks за 74 500 евро включает диодные фары, 18-дюймовые диски, кожаный салон, навигацию, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистему Bang&Olufsen.

Ford Broncpo Badlands за 78 500 евро заточен под бездорожье и добавляет блокировки дифференциалов, внедорожную резину и усиленные бамперы. К тому же, его клиренс увеличен до 261 мм.

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