В сеть утекли личные данные 730 тысяч клиентов магазина «Остров чистоты и вкуса» 6.07.2023, 11:55

Их уже продают в интернете.

Персональные данные пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса» утекли в Сеть. Об этом сообщил 6 июля Национальный центр защиты персональных данных.

Утечка произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ЧТУП «ЗападХимТорг».

Злоумышленники выставили на продажу базу данных, которая содержит персональные сведения более 730 тысяч пользователей данного ресурса.

«Ранее Центром проводилась внеплановая проверка ЧТУП «ЗападХимТорг» по факту предыдущей утечки данных клиентов. Вместе с тем требование по проведению мероприятий по технической и криптографической защите персональных данных не было выполнено», — отметили в наццентре.

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