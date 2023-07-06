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Британская разведка: Армия РФ захлебывается от наступления ВСУ

  • 6.07.2023, 13:50
  • 1,306
Британская разведка: Армия РФ захлебывается от наступления ВСУ

Россия разбросала все свои войска на фронте, но сил у нее недостаточно.

Из последней сводки Министерства обороны Великобритании стало известно, что для сдерживания контрнаступления Сил обороны Украины, страна-оккупант Россия стянула воинские формирования со всей страны.

По данным разведки Британии, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия России, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование страна-агрессор использовала как противодействие Китаю.

К тому же, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг Воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на Западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

«То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России», - говорится в сообщении.

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