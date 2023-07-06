Наступление ВСУ на двух направлениях сбило с толку командование РФ 1 6.07.2023, 14:41

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Фото: ВСУ

Россияне не догадывается, где будет главный прорыв.

Российские оккупанты не догадываются, где будет главный прорыв Вооруженных Сил Украины во время наступления на Бердянск и Мелитополь, а потому постоянно перебрасывают подразделения на разные направления.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

«Несмотря на тотальное минирование местности на юге Запорожской области имеем тщательные планы продолжения наступательных действий, ударные подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах. Проводят разминирование путей выдвижения. Есть эффективная аэроразведка местности. Наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляем меры контрбатарейной борьбы. В готовности номер 1 продолжать наступательные действия», – отметил он.

«Уничтожаем потенциал врага и создаем надлежащие условия для продвижения вперед. ... Об этих направлениях наших наступательных действий можем говорить акцентированно. И о том, что там просматривается определенная системность. Силы обороны, группировки «Таврия» ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А оборонительные действия на Авдеевском направлении. Что касается поступательного движения вперед на юг в направлении Бердянска, то можем сказать, что здесь российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, они находятся в так называемой активной обороне, терпят значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и тенденция такова, что мы создаем системное давление нашими наступательными действиями.

Именно по этим двум векторам есть существенный прогресс. Враг не знает и не догадывается, где может произойти самый большой прорыв. Он передислоцирует время от времени свои подразделения, усиливая те или иные направления. Пытается просчитать наши действия, это создает определенную хаотичность, чем мы и пользуемся», - добавил он.

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