Экс-сотрудник пригожинского медиа РИА ФАН: Практически все «страдающие жители Донбасса» были российскими актерами 2 6.07.2023, 18:25

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Галина Пышняк, автор фейка о «распятом мальчике»

Бывшие медийщики главы ЧВК «Вагнера» начинают сливать методички.

От сотрудников, работавших на сеть пропагандистских изданий владельца признанной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не скрывалось, что их задача – «создавать информационный шум». Об этом 6 июля сообщает «Бумага».

По его данным, холдинг Пригожина «Патриот», куда входили РИА ФАН, «Народные новости», «Невские новости», «Экономика сегодня» и другие, после «мятежа» Пригожина был закрыт.

«Бумага» пишет, что почти половина сотрудников работали в холдинге без официального оформления, а те, кто работал по договору, получали 40–60% зарплаты в конвертах.

Со слов бывших сотрудников, происходившее в медиа «Патриота», в дни «мятежа» напоминало фильм «Бункер Гитлера». Они рассказали на условиях анонимности, что незадолго до мятежа по каждому информационному поводу, созданному Пригожиным, корреспондентам приходилось писать по четыре-пять новостей.

«Многих сотрудников проверяли на полиграфе, эта система была введена в момент открытия холдинга в 2019 году. Претендентов на вакансию спрашивали про отношение к психоактивным веществам и сотрудничество с оппозиционерами, в особенности с Алексеем Навальным», – пишут авторы статьи.

Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как «жертвы ВСУ», были подставными. Они повторяли заученные реплики, их заставляли «давить слезу». От сотрудников не скрывали, что задача пригожинских медиа – создание «информационного шума», чтобы «забивать повестку».

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