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Камер видеонаблюдения в Минске станет в три раза больше

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  • 8.07.2023, 10:06
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Камер видеонаблюдения в Минске станет в три раза больше

Стало известно, где их установят в первую очередь.

В Минске планируют значительно нарастить количество камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пятницу на встрече в Мингорисполкоме, посвященной развитию республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) в столице.

В мероприятии участвовали глава исполкома Владимир Кухарев, начальник минского ГУВД Михаил Гриб и сотрудники центра мониторинга. Чиновники обсуждали выполнение плана по развитию системы мониторинга и новые задачи.

«Республиканская система видеомониторинга продолжит курс активного развития: число городских камер, включенных в РСМОБ, увеличится минимум втрое», — заявили на встрече в Мингорисполкоме.

В первую очередь оборудовать камерами намерены участки для голосования на предстоящих в 2024 году «выборах».

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