В Беларуси предлагают исключить медведя из Красной книги 5 8.07.2023, 12:15

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Витебская область переживает нашествие косолапого хищника.

Охотники, егеря и работники лесничеств Витебской области отмечают заметно возросшее количество бурого медведя в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Лиозненском, Оршанском и Шумилинском районах.

На косолапых стали жаловаться местные жители. Встречи людей с медведями в северном регионе страны происходят довольно часто, но пока мишки ведут себя на удивление тактично. Случаев нападения на людей не зафиксировано, хотя без инцидентов не обходится, пишет fishing.by.

Так, в деревне Дубровское Шумилинского района местный житель встретил медведя возле своего коня, который паслся на поле. При этом хищник не атаковал. Возможно, лошадь спасла железная цепь — на которую та была навязана, — дикие звери инстинктивно боятся лязгания металла.

Недавно с медведицей и медвежатами встретилась на своем огороде жительница деревни Ковалево Витебского района. Медведица признаков агрессии не проявляла, просто прошла мимо, но подобное соседство очень напугало жителей деревни.

Встретился с медвежатами и житель деревни Крупчино Шумилинского района. По словам мужчины, в конце июня малыши выбежали на его приусадебный участок примерно в 11 часов вечера, когда смеркалось. Медведицу сельчанин не видел, но что-то трещало в кустах позади участка. Медвежата бежали прямо на человека и остановились, только когда тот включил фонарь и хлопнул в ладоши.

После чего косолапые ретировались обратно в лес. В этой же деревне медведь забрался на пасеку одного из местных жителей. Также известны случаи встречи рыбаков с медведями. Произошли они в наиболее жаркий и засушливый период прошлого месяца.

Что будет дальше с бурым медведем?

Сейчас за исключение медведя из Красной книги выступают многие представители Белорусского общества охотников и рыболовов и Министерства лесного хозяйства.

По их мнению, наступает момент, когда этот вопрос придется решать, так как речь идет о защите людей. Медведи не чувствуют угрозы со стороны человека и ведут себя соответствующим образом, постепенно перебираясь из заказников и глухих лесов ближе к деревням. В законодательстве РБ есть понятие «угроза жизни», при определенных обстоятельствах решение об отстреле краснокнижного зверя могут принять органы местной исполнительной власти.

Но поводов для подобных решений медведи пока не давали. Ученые Академии наук по биоресурсам, в свою очередь, также ссылаются на законодательство и говорят о преждевременности принятия подобного решения.

Исключить бурого медведя из Красной книги Беларуси можно только при соответствии его количества и условий проживания установленным законодательством нормам.

Специалисты сейчас проводят большую работу по установлению реальной численности зверя, разрабатываются новые методы его учета с использованием современных средств наблюдения.

Конкретное решение о медведях будет приниматься по результатам этого подсчета.

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