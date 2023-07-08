закрыть
8 июля 2023, суббота, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Упал вниз головой: россиянин спрыгнул с главного буддийского храма в Таиланде

6
  • 8.07.2023, 12:38
  • 2,106
Упал вниз головой: россиянин спрыгнул с главного буддийского храма в Таиланде

Русский турист был пьян.

35-летний россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез на самый известный буддийский храм города Пхукет в Таиланде – Ват Чалон – и обещал спрыгнуть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попыток спасения зафиксировали местные.

После долгих переговоров спасатели и полицейские полезли за ним и попытались снять россиянина с края, однако мужчина сопротивлялся и прыгнул с высоты шестого этажа. Снять мужчину с высоты пытались несколько человек.

Внизу был разложен батут, однако он не помог - через несколько часов россиянин скончался в больнице.

Напомним, в египетской Хургаде акула съела россиянина, нарушившего запрет местных властей на купание в открытом море.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец