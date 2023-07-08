Упал вниз головой: россиянин спрыгнул с главного буддийского храма в Таиланде

Упал вниз головой: россиянин спрыгнул с главного буддийского храма в Таиланде6
- 8.07.2023, 12:38
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Русский турист был пьян.
35-летний россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез на самый известный буддийский храм города Пхукет в Таиланде – Ват Чалон – и обещал спрыгнуть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попыток спасения зафиксировали местные.
После долгих переговоров спасатели и полицейские полезли за ним и попытались снять россиянина с края, однако мужчина сопротивлялся и прыгнул с высоты шестого этажа. Снять мужчину с высоты пытались несколько человек.
Внизу был разложен батут, однако он не помог - через несколько часов россиянин скончался в больнице.
Напомним, в египетской Хургаде акула съела россиянина, нарушившего запрет местных властей на купание в открытом море.