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Зеленский: Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция

  • 9.07.2023, 22:14
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Зеленский: Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция

Мятеж Пригожина показал слабость власти главы Кремля.

В стране-агрессоре России, которая полномасштабно вторглась в Украину, может произойти очередной мятеж, который россияне поддержат. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил ABC News в интервью, которое было опубликовано 9 июля.

«Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция», – сказал он.

Речь об этом зашла при обсуждении мятежа Евгения Пригожина, главаря частной военной компании «Вагнер», признанной международной преступной организацией.

Президент Украины, сославшись на данные разведки, отметил, что Пригожин «стал политической фигурой», и затруднился сказать, почему мятежники остановились, не дойдя до Москвы и не встретив по пути «особого сопротивления».

Зеленский развил уже высказанное ранее мнение о том, что мятеж Пригожина показал слабость власти главы Кремля Владимира Путина, отсутствие военной силы внутри РФ и незащищенность российского населения.

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