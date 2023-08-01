«Я русский!»: в Батуми избили туриста из РФ 1 1.08.2023, 1:04

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Он прибыл в город на лайнере.

Лайнер с российскими туристами второй раз за сутки прибыл в Батуми. Собравшиеся грузины снова устроили протест, однако в толпе появился россиянин, который выкрикнул, что «гордится тем, что он россиянин». Как следствие, грузины не выдержали и избили его.

Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он россиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: «Я не оккупант, у меня дети!» - написал Бутусов.

Напомним, в грузинский город Батуми второй раз за последние дни прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками.

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