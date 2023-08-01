Андрей Санников: В ордере МУС должна быть еще одна фамилия 1.08.2023, 12:53

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Андрей Санников

В мире уже обсуждают тезис, что для победы над Путиным нужно избавиться от Лукашенко.

Обустроенные в Беларуси базы ЧВК «Вагнера» можно считать законной военной целью Вооруженных сил Украины. Такое мнение в эфире украинского канала «Фабрика новин» высказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Сайт Charter97.org приводит выдержки из интервью.

«Ядерное оружие, присутствие преступной группировки Пригожина на территории Беларуси, — очень опасны, надо принимать превентивные меры. Подчеркну, на территории Беларуси находится легальная цель для Вооруженных сил Украины.

ЧВК «Вагнера» — преступная группировка, признанная таковой ведущими государствами мира и самой Украиной. Наверное, не следует ожидать, пока она двинется в Украину, Польшу или еще куда-нибудь».

Политик напомнил, что еще в 2009-ом году на территории Беларуси прошли самые масштабные после развала СССР маневры «Запад-2009»:

«Тогда отрабатывался ядерный удар по Варшаве, танковый прорыв через Сувалкский коридор и отсечение стран Балтии от Европы. Поэтому правы те, кто бьет сейчас тревогу, что не стоит допускать реализации этих сценариев».

В интервью Андрей Санников подчеркнул, что белорусское общество категорически против войны:

«Все негосударственные белорусские источники ведут антивоенную линию. Они агитируют людей за то, чтобы даже в случае приказа перейти границы, они сдавались в плен, переходили на сторону Украины. Общество настроено категорически против.

В случае же вступления в войну по приказу Путина, который будет транслировать Лукашенко, можно ожидать бунта в обществе и воинских частях. Особенно, когда их направят на территорию Украины. Как ни странно, территория Украины — это территория свободы даже во время войны. Там люди смогут свободно сделать свой выбор. Думаю, что большинство из тех воинских подразделений, которые могут получить такой приказ, будут настроены поменять сторону сразу же.

Что касается ударов по Беларуси, то, повторюсь, я считаю, что уже достаточно легитимных целей для нанесения таких ударов. Думаю, что и остальные белорусы также считают. Это будут удары не по Беларуси, а по преступным группировкам и кремлевским войскам».

Лидер «Европейской Беларуси» отметил, что белорусские военные не поддерживают режим:

«У Лукашенко просто не было и нет денег на промывание мозгов в армии. Армия не вовлечена в политику. Армейская верхушка, скорее, лояльна Путину. Там люди, которые связаны с российскими военачальниками, Кремлем. Армия же — это призывники, которые мечтают только о скорейшей демобилизации. То, что там кого-то чему-то обучают пригожинские инструкторы — показуха и ерунда. Поэтому белорусская армия не готова и не будет готова поддерживать диктатора с оружием в руках».

Андрей Санников рассказал, каким видит будущее Беларуси:

«Мне будущее Беларуси видитеся, безусловно, свободным. У Беларуси накоплен очень большой потенциал прогресса и реформ, который никуда не исчез. Централизованная диктатура, которая не позволяет обществу развиваться, с одной стороны — ужасна для общества, а с другой — создает фундамент для рывка: экономического, технологического, культурного, социального.

Думаю, что как раз после исчезновения этой диктатуры, общество будет готово выстраивать совершенно новую структуру государства , учитывая опыт всех наших соседей.

Самым главным в этом будет — свобода. Когда люди освободятся, почувствуют, что могут наконец распоряжаться сами собой, то это всегда приводит к удивительным, положительным результатам».

Лидер «Европейской Беларуси» абсолютно уверен, что нужно начинать победу над РФ с отстранения Лукашенко от власти:

«После избавления Беларуси от диктатуры будут легче разговаривать с Кремлем. Режим держится сегодня, в общем-то, на российской поддержке, их деньгах, но активно ведет поиск альтернативных источников финансирования.

Я уверен, что нужно дожимать этот режим. Украина добилась невероятных результатов тем, что был выдан ордер на арест Путина в связи с похищением детей.

На днях ваш представитель в ООН сказал о том, что Лукашенко причастен к похищению около 3 тысяч украинских детей. В этом ордере должна быть еще одна фамилия — Лукашенко. Здесь Украина должна сыграть серьезную роль, потому что есть все доказательства».

Высказался оппозиционный политик и по поводу санкций в отношении режима Лукашенко:

«Сегодня откровенно лоббируется снятие санкций с режима Лукашенко, что позволит не только диктатуре существовать дальше и убивать белорусов, но и многократно осложнит ситуацию в Украине. Ведь Киев до сих пор остается вожделенной целью Путина. Без территории Беларуси, которую предоставляет Лукашенко, этой цели достичь ему будет сложно.

Я рад тому, что тезис о том, что если избавиться от диктатуры в Беларуси, то будет легче избавиться от диктатуры в Кремле, уже обсуждают в мире».

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