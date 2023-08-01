Такого не говорилось даже в СССР 8 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

1.08.2023, 13:33

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Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Патрушев всегда производил странное впечатление.

Начиная с истории с «рязанским сахаром». Как бы не от мира сего. Будто сидит человек в тайге, словно леший, с ухающим филином на плече, без связи с внешним миром, смотрит по видео выступления Андропова, вздыхая с ностальгией.

Вдруг вертолет из Кремля. Вызывают. Высказаться о международной обстановке. И понеслось пахнущая лесными поганками чепуха.

Сегодня Николай Платоныч разбирался с Финляндией, которую он вместе с Путиным загнали в НАТО своей спецоперацией. Совершив «подвиг», который не удался даже СССР во времена «холодной войны».

Патрушев сообщил: «Финскими властями взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены»

Впрочем, секретарь Совбеза оптимистичен: «После нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году …»

Да, Платоныч, отличную «пулю слил». Видно, забыли ему сказать, что сейчас не март 2022-го, а июль 2023-го. Многое изменилось.

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