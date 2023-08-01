Следствие по новому уголовному делу против Полины Шарендо-Панасюк закончилось 1 1.08.2023, 16:06

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Сейчас политзаключенная находится в ИК №24 Заречья.

- Почти месяц мы не знали где Полина и что с ней. Все это время от жены не было никаких новостей. И нам, и адвокату отказывались говорить ее местонахождение, - написал в Facebook муж политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо.

Тревога за нее мешалась с надеждой, что 6 августа, когда заканчивался срок ее заключения, Полину освободят.

Давала надежду на это и волна солидарности с Полиной, к которой присоединились известные европейский политики.

Но сегодня стало точно известно, что Полина находится в исправительной колонии №24 (Заречье). Также стало известно, что следствие по новому уголовному делу по ст. 411 закончилось. На днях Полину и адвоката ознакомят с материалами дела.

Потом дело передадут в прокуратуру, а позже в суд. Полина уже на этой неделе будет переведена в СИЗО до суда.

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