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В реке под Веткой нашли останки мамонта

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  • 1.08.2023, 17:45
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В реке под Веткой нашли останки мамонта

На месте находки работали специалисты из музея.

Водолазы МЧС сегодня, 1 августа, обнаружили в реке Беседь в Ветковском районе останки животного, предположительно, мамонта, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Обнаружили потемневший череп в районе деревни Светиловичи — там водолазы обследовали акваторию. Работники МЧС предположили, что нашли череп мамонта, и вызвали экспертов.

«На место находки привлекались специалисты из музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, которые подтвердили эту гипотезу», — сообщили в МЧС.

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