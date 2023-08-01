СМИ: Москву, вероятно, атаковали новейшие украинские дроны «Бобер» 1 1.08.2023, 21:54

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Что известно.

Украина могла использовать для недавних атак на Москву свой новый беспилотный летательный аппарат – камикадзе «Бобер» (другое название – Beaver). Об этом пишет Newsweek 31 июля.

Судя по имеющимся изображениям и видео, используемые против Москвы беспилотники по весу и размеру сравнимы с Shahed, хотя размах их крыльев немного больше, сказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооружений Джастин Бронк.

Footage showing the Drone which Struck the “IQ-Quarter” Building in Moscow tonight has allowed me to Confirm that this Attack was indeed committed by Ukraine once again utilizing their “Beaver” Long-Range Attack Drones which have a Range of over 1000km. pic.twitter.com/PxWcuoYuDU — OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2023

По словам британского специалиста по беспилотникам Стива Райта, эксперты описывают Beaver как аппарат типа «утка» с небольшим передним крылом впереди основного крыла, что придает ему "очень характерную форму". Он летает очень медленно и очень устойчиво, с явным упором на дальность полета, сказал эксперт.

Подобные беспилотники существуют уже много лет, но нет никаких указаний на то, что «Бобер» в виде, замеченном над Москвой, использовался до начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, сказали аналитики.

Этот тип беспилотных летательных аппаратов также не наблюдался в других эпизодах войны в Украине, сказал изданию ведущий авиационный аналитик разведывательного агентства Janes Акшара Паракала.

Судя по имеющимся кадрам, он, вероятно, оснащен двигателем внутреннего сгорания, пропеллером и шасси, что указывает на то, что он запускается в воздух с асфальта, объяснили эксперты.

«BBC News Україна» добавила, что главное свойство такого аппарата – способность пролететь несколько сотен километров. Дальность полета «Бобра» неизвестна, хотя, по слухам, она может достигать 1 тыс. км. Этого вполне достаточно, чтобы он долетел от территории Украины, контролируемой ВСУ, до Москвы, отметила телерадиокомпания.

Пока нет четких данных, откуда запускаются эти дроны. Если их запускают через линию фронта, значит, российская противовоздушная оборона в зоне боевых действий в Украине, на территории самой России, в том числе над ее столицей, не справляется с этими аппаратами, сказано в материале. Если же запуск производится где-нибудь в России, это означает, что силовые ведомства не контролируют ее территорию, добавила BBC.

Она напомнила, что в начале мая на такие беспилотники объявлял сбор блогер Игорь Лаченков, а после воскресной атаки на Москву известный шоумен и волонтер Сергей Притула опубликовал видео, на котором он проходит мимо таких дронов, анонсируя новые удары по российским городам.

Беспилотники «Бобер» были среди техники, которую показывали на форуме, посвященном годовщине проекта «Армия дронов», обратила внимание «Новинарня».

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