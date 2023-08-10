В московском аэропорту Домодедово прогремели мощные взрывы 10.08.2023, 7:36

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Коллаж: 24 Канал

Аэропорт охвачен пожаром, из-за атаки дронов закрыто небо и над Внуково.

В московском аэропорту Домодедово ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщают украинские СМИ.

Как сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на слова очевидцев, около трех часов ночи в Домодедово прогремели взрывы, после которых начался пожар.

«Крупный пожар в подмосковном Домодедово. Горит автосервис на площади 1000 «квадратов». Как нам сообщают местные жители, взорвались баллоны с газом. В данный момент экстренные службы занимаются тушением огня», - сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители утверждали, что ночью слышали два взрыва в районе аэропорта Домодедово, а также звуки, похожие на работу ПВО.

«Да, я видела, как оно взорвалось!» – процитировал один из каналов слова россиянки.

Российский пропагандист Владислав Поздняков написал, что Домодедово якобы атаковали украинские беспилотники. Но есть и другая версия: пожар в промзоне.

«Да, это БПЛА. Так как очевидцы перед этим слышали работу ПВО. По другой версии, пожар в промзоне, а взрывы от газовых баллонов», – написал он.

Закрыт также московский аэропорт во Внуково. Один из россиян сообщил, что самолеты не пускают на посадку с 1:30.

Тот же россиян утверждает, что самолеты либо кружат в небе над Рязанью, либо перенаправлены в Шереметьево и Санкт-Петербург.

Житель РФ сам же сделал для себя вывод, что скорее всего в сторону Москвы летят беспилотники.

Позже его слова косвенно подтвердили очевидцы взрывов в районе аэропорта Домодедово. Они слышали два громких «хлопка», после чего и начался пожар в районе промышленной зоны.

Ряд российских СМИ предположил, что это система ПВО отработала по дронам, летевших в сторону Москвы. Однако позже появилась информация, что якобы причиной взрыва стали не дроны, а «баллон с газом» на территории одного из автосервисов, находящихся в непосредственной близости от Домодедово.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ атаковали беспилотники.

По его словам, примерно в четыре утра противовоздушная обороны якобы «сбила два дрона», которые двигались в направлении Москвы.

По данным Собянина, один беспилотник якобы «был уничтожен» в Калужской области, а другой - в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги.

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