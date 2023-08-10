ВСУ окружили российские войска в Урожайном 1 10.08.2023, 8:23

8,686

На Южном фронте образовалась «маленькая Курская дуга».

Российская группировка «Восток» уверяет, что поселок Урожайное на Южном фронте взят украинской армией в окружение, передает Диалог.UA.

В районе поселка Урожайное, что на Запорожском направлении, российская армия находится в плачевном положении. Предварительно, группировка ВС РФ там попала в окружение.

С таким заявлением вечером 9 августа выступила группировка ВС РФ «Восток» на своем канале в Telegram.

«В районе Урожайного образовалась такая себе маленькая Курская дуга - лупят со всех сторон так, как будто от этого несчастного поселка зависит исход войны... Мы у себя устали уже ползать по дну траншей за сегодня, а как там парням в самом Урожайном, трудно даже представить», - написала российская группировка.

По ее данным, ВСУ уже отбросили российскую армию от ряда позиций и взяли оккупационную группировку в Урожайном в окружение. Ситуация там сложилась настолько плачевной для ВС РФ, что «востоковцы» просят подписчиков молиться.

«Урожайное оказалось в охвате», - сообщают россияне.

Отметим, что вчера «Восток» сообщил об удвоенной работе артиллерии ВСУ по позициям российской армии в Урожайном.

«Мелкие группы противника ждут, что артиллерия полностью расчистит им дорогу и им останется только водрузить флаг», - написали оккупанты.

Отметим, что данное направление - одно из тех, где ВСУ прорвали первую линию обороны российской армии. Оно считается одним из основных в летнем контрнаступлении Сил обороны Украины.

Пробив вторую линию, украинцы смогут выйти на оперативные просторы и дойти до побережья Азовского моря, лишив оккупантов сухопутного коридора в Крым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».