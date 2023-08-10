ВСУ окружили российские войска в Урожайном

ВСУ окружили российские войска в Урожайном1
- 10.08.2023, 8:23
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На Южном фронте образовалась «маленькая Курская дуга».
Российская группировка «Восток» уверяет, что поселок Урожайное на Южном фронте взят украинской армией в окружение, передает Диалог.UA.
В районе поселка Урожайное, что на Запорожском направлении, российская армия находится в плачевном положении. Предварительно, группировка ВС РФ там попала в окружение.
С таким заявлением вечером 9 августа выступила группировка ВС РФ «Восток» на своем канале в Telegram.
«В районе Урожайного образовалась такая себе маленькая Курская дуга - лупят со всех сторон так, как будто от этого несчастного поселка зависит исход войны... Мы у себя устали уже ползать по дну траншей за сегодня, а как там парням в самом Урожайном, трудно даже представить», - написала российская группировка.
По ее данным, ВСУ уже отбросили российскую армию от ряда позиций и взяли оккупационную группировку в Урожайном в окружение. Ситуация там сложилась настолько плачевной для ВС РФ, что «востоковцы» просят подписчиков молиться.
«Урожайное оказалось в охвате», - сообщают россияне.
Отметим, что вчера «Восток» сообщил об удвоенной работе артиллерии ВСУ по позициям российской армии в Урожайном.
«Мелкие группы противника ждут, что артиллерия полностью расчистит им дорогу и им останется только водрузить флаг», - написали оккупанты.
Отметим, что данное направление - одно из тех, где ВСУ прорвали первую линию обороны российской армии. Оно считается одним из основных в летнем контрнаступлении Сил обороны Украины.
Пробив вторую линию, украинцы смогут выйти на оперативные просторы и дойти до побережья Азовского моря, лишив оккупантов сухопутного коридора в Крым.